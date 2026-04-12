Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

2 причины дождаться iPhone Ultra и даже не смотреть на Galaxy Fold 8

Олег


Компания Apple победила две проблемы складных устройств, которые до сих пор не преодолели другие производители. Об этом пишет MacRumors. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, свежий инсайд от сотрудника Bloomberg Марка Гурмана раскрывает два неоспоримых преимущества грядущего iPhone (Fold) Ultra, и оба касаются его внутреннего дисплея — главной фишки и головной боли всех «раскладушек». Инсайдер сообщил: 

«Инженеры Apple считают, что им удалось решить проблемы с качеством экрана и общей прочностью — двумя давними недостатками телефонов этой категории». 

Вдобавок он заявил, что складка на экране складного iPhone будет «менее заметна в разложенном состоянии» по сравнению с некоторыми другими складными телефонами. Нечто подобное говорил и Минг-Чи Куо: по его мнению, iPhone (Fold) Ultra использует технологию «практически без складок». 

Ранее мы перечислили всё, что известно на данный момент о грядущем первом складном смартфоне Apple. 
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (5)

+2
SpassDM
На андроид надо переходить… Айклауд не заплатишь уже
Сегодня в 15:11
#
Олег Воронин
+2358
Олег Воронин SpassDM
А зачем его платить? Отлично живется без расширенного облака
2 часа назад в 15:29
#
kardigan
+4408
kardigan Олег Воронин
И потом… Олег зачем людям нужен этот геморой, в принципе от яблока отрезали половину , а на Андрюхе можно наесться целым. Смысл в этом айфоне в России?🤣
час назад в 16:28
#
+68
nomer010 SpassDM
А что разве они не дали возможность оплачивать? Столько же было шума со сменой региона
2 часа назад в 16:00
#

