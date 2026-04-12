2 причины дождаться iPhone Ultra и даже не смотреть на Galaxy Fold 8

Компания Apple победила две проблемы складных устройств, которые до сих пор не преодолели другие производители. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, свежий инсайд от сотрудника Bloomberg Марка Гурмана раскрывает два неоспоримых преимущества грядущего iPhone (Fold) Ultra, и оба касаются его внутреннего дисплея — главной фишки и головной боли всех «раскладушек». Инсайдер сообщил:
«Инженеры Apple считают, что им удалось решить проблемы с качеством экрана и общей прочностью — двумя давними недостатками телефонов этой категории».
Вдобавок он заявил, что складка на экране складного iPhone будет «менее заметна в разложенном состоянии» по сравнению с некоторыми другими складными телефонами. Нечто подобное говорил и Минг-Чи Куо: по его мнению, iPhone (Fold) Ultra использует технологию «практически без складок».
