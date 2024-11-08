2ГИС добавил удобные команды для iOS 18.1. Как их включить

Составить маршрут, найти друзей, включить навигатор и другие функции теперь доступны одним нажатием. Все это легко настраивается в «Командах» на iOS 18.1.
С релизом iOS 18.1 разработчики 2ГИС добавили поддержку быстрых команд для популярных запросов пользователей. Например, команды «Домой», «На работу», «Маршрут до места» запустят маршрут от текущего местоположения в назначенную точку. В команде «Маршрут до места» пользователь указывает вид транспорта, на котором строить маршрут (авто, общественный, самокат и т.п.). При этом на других командах маршрут построится автоматически на том транспорте, что выбирался последний раз. Команда «Навигатор» включит режим навигации без маршрута, когда геосервис будет сообщать о камерах, а «Дорожное событие» быстро добавит на карту отметку о ДТП или перекрытии дороги. Команда «Друзья на карте» покажет, где находятся близкие.
Настроить виджет на главном экране просто:
- Открываем приложение «Команды»;
- Находим раздел 2ГИС;
- Зажимаем нужную команду и выбираем «На экран «Домой».
Запустить функцию можно: с главного экрана, из Центра управления, через Siri или кнопкой действия (на iPhone 15 Pro/Pro Max, все iPhone 16).
Команды доступны и во время поездок на машине с CarPlay: можно нажать клавишу голосового управления на руле или сказать «Привет, Siri» и произнести фразу — например, «Домой в 2ГИС», «На работу в 2ГИС» — и на экране автомобиля запустится выбранный маршрут.
Также команды 2ГИС можно объединять в сценарии с командами в других приложениях. Например, вместе с командой «На работу» можно запустить работу пылесоса в «Умном доме», а объединив команду «Домой» с мессенджером, можно отправить сообщение, что вы выехали в сторону дома.
Чтобы воспользоваться быстрыми командами, нужна актуальная версия приложения 2ГИС и версия iOS 18.1.