2ГИС круто обновил карты — теперь в них можно залипнуть надолго

В популярном картографическом сервисе 2ГИС появились иммерсивные карты с 3D-объектами. Нововведение уже доступно с начала июля.Пользователи 2ГИС из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Саратова, Вологды и других городов теперь могут разглядывать различные здания и объекты своего города в 3D. Изначально в таком формате на карте появились модели новостроек, но теперь там есть МГУ, входная группа ВДНХ, несколько соборов, в том числе Казанский и Исаакиевский, «Лахта-центр», стадион «Краснодар», Академический театр и так далее.Здания и объекты можно посмотреть с разных сторон и в деталях, вплоть до отдельных деревьев и шпилей. Отображение меняется в зависимости от времени суток. В будущем 2ГИС планирует детализировать зоопарки, дорожные развязки с разметкой, а также увеличит количество отдельных 3D-объектов.Размер офлайн-пакетов для навигации не увеличился, поскольку объекты подгружаются через интернет.