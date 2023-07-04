2ГИС круто обновил карты — теперь в них можно залипнуть надолго

Олег

2ГИС


В популярном картографическом сервисе 2ГИС появились иммерсивные карты с 3D-объектами. Нововведение уже доступно с начала июля.

Пользователи 2ГИС из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Саратова, Вологды и других городов теперь могут разглядывать различные здания и объекты своего города в 3D. Изначально в таком формате на карте появились модели новостроек, но теперь там есть МГУ, входная группа ВДНХ, несколько соборов, в том числе Казанский и Исаакиевский, «Лахта-центр», стадион «Краснодар», Академический театр и так далее.

Стадион Краснодар

Здания и объекты можно посмотреть с разных сторон и в деталях, вплоть до отдельных деревьев и шпилей. Отображение меняется в зависимости от времени суток. В будущем 2ГИС планирует детализировать зоопарки, дорожные развязки с разметкой, а также увеличит количество отдельных 3D-объектов.

Размер офлайн-пакетов для навигации не увеличился, поскольку объекты подгружаются через интернет. 

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Комментарии

tellurian
+4902
tellurian
Красиво. Молодцы.
Сегодня в 12:07
#
–13
Максим
В Яндекс Картах обещали сделать 3D карты в итоге нифига только 3D дороги в пределах ТТК работают в бета версии Яндекс карт. Кстати 2ГИС про 3D вроде ничего не обещали, но а уже сделали, а Яндекс спит походу...
Сегодня в 12:13
#
banditos
+116
banditos Максим
Уже давно и не в бетах работают;)
час назад в 14:10
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