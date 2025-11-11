«2ГИС» покажет стоимость проезда на общественном транспорте





В приложении «2ГИС» добавили информацию о стоимости проезда на общественном транспорте при построении маршрута. Функция уже заработала более чем в 100 городах России и рассчитывает цены для автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток и метро без учета льготных скидок, на основе официальных источников. Теперь пользователи смогут рассчитать общую стоимость поездки с пересадками.

Чтобы узнать стоимость проезда, достаточно построить маршрут в приложении. 2ГИС предложит доступные пути и рассчитает стоимость с учетом пересадок.Функция доступна в последней версии мобильного приложения «2ГИС» для iOS и Android.