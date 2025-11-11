Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«2ГИС» покажет стоимость проезда на общественном транспорте

Артем
Теперь пользователи смогут рассчитать общую стоимость поездки с пересадками.

В приложении «2ГИС» добавили информацию о стоимости проезда на общественном транспорте при построении маршрута. Функция уже заработала более чем в 100 городах России и рассчитывает цены для автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток и метро без учета льготных скидок, на основе официальных источников.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

ыкеоаноаноферыкн.png

Чтобы узнать стоимость проезда, достаточно построить маршрут в приложении. 2ГИС предложит доступные пути и рассчитает стоимость с учетом пересадок.

Функция доступна в последней версии мобильного приложения «2ГИС» для iOS и Android.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
2ГИС запустил «Линзы» — персонализированные режимы карты
«Советы» 2ГИС подскажут где поесть и куда сходить
2ГИС запустил навигацию внутри торговых центров с дополненной реальностью

Рекомендации

Рекомендации

В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии