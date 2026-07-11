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В 2ГИС появилась топливная карта почти всех АЗС в России

Артем


Карта доступна на главном экране приложения 2ГИС и на отдельном сайте. В ней собраны практически все АЗС страны.

Данные о наличии топлива формируются на обезличенных транзакциях от Сбера и сообщениях пользователей приложения.



В карточке каждой заправки можно увидеть наличие бензина, его стоимость, лимит, возможность пополнения канистр, а также длину очереди если она есть. 

Маршрут до строится прямо из карточки, а система фильтров поможет подобрать подходящий вариант АЗС.

2ГИС планирует развивать сервис: подключать новые источники данных и уточнять статусы заправок.
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