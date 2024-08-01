2ГИС выпустил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов





2ГИС первым среди картографических сервисов в России представил реалистичные 3D-карты парков: кроме деревьев и дорожек на них детализированы детские и спортивные площадки, скамейки, появились трехмерные модели аттракционов, колес обозрения и других объектов. Такие карты помогут быстрее и проще ориентироваться в парках и находить нужные локации в пространствах для отдыха.





Парки в 2ГИС стали трехмерными и сверхдетальными — прорисованы скамейки, фонарные столбы, детские и спортивные площадки, корзины на баскетбольных площадках, ворота на футбольных полях и даже разные виды аттракционов, например, паровозики, гусеницы или весёлые горки. Все объекты расположены там, где они находятся в реальной жизни.



Собираясь на прогулку, спортсмены могут посмотреть, какие площадки есть в парке — баскетбольные, футбольные, площадки для йоги и т. д. Родители быстро найдут не только детские площадки в парке, но и лавочки, где можно посидеть, пока дети играют. А все, кто хочет просто погулять на свежем воздухе, могут заранее рассмотреть детальное прорисованную территорию и определиться с выбором места прогулки. Ночью парки на карте преображаются как в реальном мире — здания получают подсветку и тени, зажигаются фонари — всё, как в настоящем городе.



2ГИС первым среди картографических сервисов в России представил реалистичные 3D-карты парков: кроме деревьев и дорожек на них детализированы детские и спортивные площадки, скамейки, появились трехмерные модели аттракционов, колес обозрения и других объектов. Такие карты помогут быстрее и проще ориентироваться в парках и находить нужные локации в пространствах для отдыха.Парки в 2ГИС стали трехмерными и сверхдетальными — прорисованы скамейки, фонарные столбы, детские и спортивные площадки, корзины на баскетбольных площадках, ворота на футбольных полях и даже разные виды аттракционов, например, паровозики, гусеницы или весёлые горки. Все объекты расположены там, где они находятся в реальной жизни.Собираясь на прогулку, спортсмены могут посмотреть, какие площадки есть в парке — баскетбольные, футбольные, площадки для йоги и т. д. Родители быстро найдут не только детские площадки в парке, но и лавочки, где можно посидеть, пока дети играют. А все, кто хочет просто погулять на свежем воздухе, могут заранее рассмотреть детальное прорисованную территорию и определиться с выбором места прогулки. Ночью парки на карте преображаются как в реальном мире — здания получают подсветку и тени, зажигаются фонари — всё, как в настоящем городе.

«Год назад мы представили на картах первые реалистичные 3D-модели зданий. Сейчас их количество уже превысило тысячу, а мы продолжаем развивать карты нового поколения, — говорит руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко. — Теперь с 2ГИС легко ориентироваться и в парках — мы детализировали важные объекты инфраструктуры, чтобы можно было быстро найти, например, фонтаны, теннисные корты или зоны отдыха».



Первыми детализированными парками в стране и на картах 2ГИС стали самые популярные среди пользователей геосервиса парки в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи, Краснодаре, Омске, Перми и Тюмени. В Москве реалистичные 3D-карты уже доступны для ВДНХ, «Зарядья», Парка Горького, парка искусств «Музеон», Патриарших прудов и музея-заповедника «Царицыно».









Все объекты прорисованы с высокой точностью. Например, в Зарядье кроме основных объектов инфраструктуры можно в деталях рассмотреть большой амфитеатр с деревянными сидениями, дорожки и лавочки между деревьями, стеклянный купол концертного зала. В парке им. Горького наряду с основными зданиями и павильонами отрисованы беседки, пляж у пруда, все игровые площадки и декоративные сооружения. Можно поразглядывать разные виды каруселей, автодром и мегакачели.



В Санкт-Петербурге детально отрисовали Ботанический сад и музей-заповедник «Петергоф» — Нижний парк и Верхний сад. В реалистичном виде на карты добавили весь парадный ансамбль парка — здание дворца, Большой каскад, Воронихинскую колоннаду, каскад «Шахматная гора». Можно увидеть расположение фонтанов, беседок, входов и выходов и других элементов инфраструктуры Петергофа.



В Новосибирске в реалистичном 3D-формате в 2ГИС можно увидеть Михайловскую набережную и парк «Арена». В Сочи — парки «Дендрарий» и «Ривьера», Олимпийский парк, и набережную. В Краснодаре — Городской парк «Краснодар» (парк Галицкого), в Омске — Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, в Тюмени Парк дружбы между Россией и Республикой Корея. Количество детализированных парков на картах в 2ГИС будет увеличиваться.



Обновления уже доступны в свежей версии 2ГИС в мобильном приложении для iOS и Android и на сайте 2gis.ru. При скачивании карт городов для использования 2ГИС в офлайн-режиме размер базы данных из-за 3D-моделей парков не увеличится — они показываются онлайн при наличии интернета.

