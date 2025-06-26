2ГИС заговорил голосом Гузеевой. Свернул не туда? Лариса не стерпит!

Артем
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Словарный запас виртуальной актрисы — свыше 200 фраз.

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Легендарная телеведущая, актриса и мастер резких, но точных фраз — Лариса Гузеева стала новым голосом навигатора 2ГИС. В ее компании поездки станут путешествием, полным острых фраз, фирменной харизмы и иронии.

Словарный запас виртуальной Ларисы — свыше 200 особенных высказываний. Повернули не туда? Сами виноваты: «Маракасина! Это я не вам. Впрочем, и вы не туда поехали. Маршрут перестроен», — скажет Гузеева. 

Вместо банального «Вы вернулись на маршрут» новый штурман 2ГИС скажет: «Дважды в одну реку не войти — но вы, я смотрю, всё пытаетесь. Вы вернулись на прежний маршрут». 

Как включить голос Ларисы Гузеевой в 2ГИС

• Откройте приложение 2ГИС, зайдите в боковое меню и выберите «Настройки» → «Навигатор» → «Звуки и оповещения» → «Голос».
• Или включите навигацию, нажмите на кнопку меню в правом нижнем углу, активируйте «Голосовые инструкции» и выберите озвучку Ларисы Гузеевой.

Новый голос уже доступен пользователям навигатора в 2ГИС на iOS и Android.
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Комментарии

+71
olegvl2
Мерзость
2 часа назад в 17:24
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+195
horizon
Ее Пидор@@@с это мем на все времена....😂😂
42 минуты назад
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