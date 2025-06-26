2ГИС заговорил голосом Гузеевой. Свернул не туда? Лариса не стерпит!

Словарный запас виртуальной актрисы — свыше 200 фраз.
Словарный запас виртуальной Ларисы — свыше 200 особенных высказываний. Повернули не туда? Сами виноваты: «Маракасина! Это я не вам. Впрочем, и вы не туда поехали. Маршрут перестроен», — скажет Гузеева.
Вместо банального «Вы вернулись на маршрут» новый штурман 2ГИС скажет: «Дважды в одну реку не войти — но вы, я смотрю, всё пытаетесь. Вы вернулись на прежний маршрут».
Как включить голос Ларисы Гузеевой в 2ГИС
• Откройте приложение 2ГИС, зайдите в боковое меню и выберите «Настройки» → «Навигатор» → «Звуки и оповещения» → «Голос».
• Или включите навигацию, нажмите на кнопку меню в правом нижнем углу, активируйте «Голосовые инструкции» и выберите озвучку Ларисы Гузеевой.
Новый голос уже доступен пользователям навигатора в 2ГИС на iOS и Android.