2ГИС запустил «Линзы» — персонализированные режимы карты





В приложении 2ГИС появилась новая функция «Линзы», позволяющая адаптировать карту под конкретные задачи пользователя. В отличие от стандартных слоёв, эта функция автоматически подбирает нужные данные и скрывает нерелевантную информацию, меняя отображение карты одним нажатием.

В текущей версии доступно пять режимов: автомобильный, пешеходный, туристический, для поиска недвижимости и ностальгический «ДубльГИС». Каждая линза предлагает специализированный набор данных — от дорожной обстановки до цен на аренду жилья.Автомобильная линза отображает пробки, камеры, дорожные работы и парковки, скрывая при этом ненужные водителям детали вроде зон каршеринга. Пешеходный режим, напротив, акцентирует внимание на тротуарах, переходах и доступном транспорте. Особый интерес представляет линза «ДубльГИС», воссоздающая интерфейс и цветовую гамму оригинального приложения начала 2000-х годов. Этот режим меняет только визуальное оформление, сохраняя все современные функции карты.По словам менеджера продукта Владиславы Пелевиной, новая функция призвана упростить взаимодействие с картой, избавив пользователей от ручной настройки слоев. При этом традиционный режим с возможностью самостоятельной настройки сохраняется. Линзы уже доступны в последней версии приложения для iOS и Android. Для активации функции достаточно обновить приложение и выбрать нужный режим в соответствующем разделе.