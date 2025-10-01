2ГИС запустил навигацию внутри торговых центров с дополненной реальностью

Теперь пешие маршруты с дополненной реальностью в 2ГИС помогут дойти до нужного места в торговых центрах.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно построить в 2ГИС пеший маршрут, который начинается или заканчивается в торговом центре. Зайдя в торговый центр, нужно нажать в 2ГИС кнопку AR-маршрута и навести камеру на ближайшие вывески. Так приложение определит место где вы находитесь и добавит на изображение с камеры синюю стрелку, которая покажет верный путь. Помимо стрелки на экране появятся зеленые метки, которые помогут увидеть нужный поворот, эскалатор или выход.

Пешая AR-навигация в 2ГИС пригодится если нужно быстро найти бутик или выход из торгового центра к парковке или остановке транспорта, встретиться с близкими, которые зашли не с того входа или заблудились. Для работы новой функции достаточно интернета — внутри ТЦ наличие сигнала GPS или других систем геолокации не обязательно. 

AR-навигация в 2ГИС стартует с Москвы и Санкт-Петербурга — она уже работает в столичных торговых центрах «Авиапарк», «Афимолл», «Европейский» и в «Галерее» в Петербурге. В дальнейшем возможно подключение других ТЦ в разных городах.

AR-навигация доступна с последним обновлением 2ГИС для iOS.
Рекомендации

