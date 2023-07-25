30 млн Android-смартфонов станут абсолютно бесполезными. Их проще выкинуть

Александр



В скором времени компания Google перестанет поддерживать одну из самых знаковых версий Android — 4.4 KitKat. Это обновление вышло десять лет назад, а добавленные в него улучшения и возможности до сих пор в том или ином виде используются в актуальных версиях Android.

Android 4.4 KitKat не получает патчи безопасности уже пять лет, а теперь эта версия операционной системы будет отключена от библиотеки Google Play Services, которая необходима для работы популярных приложений и сервисов Google (Gmail, YouTube, «Play Маркет», «Карты», «Фото» и т. д.) Пользователи смартфонов, планшетов и других устройств больше не смогут запускать эти приложения, из-за чего гаджеты станут практически бесполезными.

Устройств на базе Android 4.4 KitKat довольно много — по последней статистике, около 30 миллионов. Обновить их до более свежей версии Android вряд ли получится, хотя для некоторых наиболее популярных смартфонов существуют неофициальные прошивки, созданные силами энтузиастов. Например, старые флагманы Samsung 10-летней давности были обновлены даже до Android 13, хотя часть функций на них после этого оказываются неработоспособными (например, звук, Bluetooth или подключение к интернету).

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Ранее в аналогичной ситуации оказались устройства, работающие на Jelly Bean (Android 4.1, 4.2 и 4.3) — компания Google точно так же отключила их от своих сервисов, из-за чего они в один миг «превратились в тыкву». Таких устройств намного меньше, чем с KitKat, поскольку почти все они в своё время были официально обновлены до Android 4.4.

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Источник:
CNews
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Комментарии

Ckor_30
+654
Ckor_30
🫡🫡🫡
час назад в 13:14
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0
Руслан Левандовски
смартфонов с ведроидом 4.4 даже в недорогих моделях типа bq Aurora SE не осталось, это что-то такое уж запредельное. Может дома у кого то и валяется, но пользоваться им сейчас будет затруднительно по многим параметрам.
38 минут назад
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