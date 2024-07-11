30 тысяч новых точек приема вторсырья разместили "УБЕРУ" на интерактивной карте Авито

«Помощь в решении глобальных проблем экологии – неотъемлемая часть ДНК бренда Авито. Мы уверены, что больших изменений можно достичь малыми шагами, которые под силу каждому из нас. Так, платформа расширяет спектр своих сервисов, внедряет новые социальные и благотворительные механики, выступает флагманом экологичного подхода. Кроме этого, Авито активно интегрирует в экологические проекты новых партнеров, что позволяет сделать сервисы платформы удобнее, а также увеличивает количество вовлеченных пользователей», — поделился Василий Лексин, руководитель продукта по ESG в Авито.

«Для построения экономики замкнутого цикла, возврата отходов в оборот и развития отрасли обращения с отходами необходимо внедрять удобные инструменты взаимодействия. Одним из них стало приложение «УБЕРУ» с обширной картой пунктов приема вторсырья и системой бонусов. Картой стали интересоваться региональные органы власти, которые размещают ее на своих ресурсах, сайтах администраций, а также крупные организации и компании. В рамках заключенного соглашения карта «УБЕРУ» будет внедрена в ресурсы «Авито», и еще больше человек смогут воспользоваться этим удобным инструментом, созданным при поддержке РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Взаимодействие с лидером рынка в сфере размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах несет в себе большой вклад в популяризацию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

«Авито Польза» — раздел на сайте «Авито», где собрана информация о благотворительных и экологических проектах компании. Посетители ресурса могут узнать, как помочь фондам и волонтерским организациям, а также получить информацию о пунктах приема вторсырья на карте. C помощью экокарты Авито можно передать на благотворительность вещи, которые больше не нужны пользователям, но могут быть полезны другим людям: от одежды и книг до мебели и электроники.Приложение «УБЕРУ» включает в себя крупнейшую карту пунктов приема вторсырья и справочник кодов переработки, который позволяет более детально разобраться в маркировке товаров. Также в приложении за выполнение экоактивностей можно получить бонусные баллы — экойны, и обменять их в магазинах партнеров.