34% россиян готовы отказаться от смартфонов в пользу этого гаджета

Олег

Фото: Unsplash


Новый опрос ВЦИОМ показал усталость жителей России от чересчур умных карманных девайсов. Многие не прочь от них отказаться.

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Согласно опросу, более половины опрошенных — 58% — заявили, что легко обойдутся без смартфона большую часть времени. При этом 34% респондентов проявили готовность полностью отказаться от смартфонов в пользу... обычного кнопочного телефона. Что касается противоположного лагеря, то на него пришлось 26% опрошенных, которые честно признались — они не могут жить без смартфона и испытывают дискомфорт, если его нет рядом.

«Чем больше удаленность от мегаполисов, тем слабее убежденность в незаменимости смартфонов. В Москве и Санкт-Петербурге готовность перейти на кнопочный телефон декларируют 21% пользователей, в городах-миллионниках — 27%, тогда как в селах показатель достигает 40%», — ВЦИОМ.
Помимо этого ведомство выявило сценарии использования смартфонов у разных поколений россиян. Например, молодые люди чаще всего решают в них рабочие и учебные задачи, а также просматривают соцсети и развлекаются. А люди постарше в основном используют смартфон как средство связи, причем как с ровесниками, так и с людьми помоложе. 

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Источник:
ВЦИОМ
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Комментарии

+919
Paspartu
Готовы, но не отказываются
2 часа назад в 19:37
#
tellurian
+1282
tellurian
Так кто мешает купить кнопочный телефон? Я не готов.
час назад в 20:12
#
Henry Lloyd
+7
Henry Lloyd
А кого они опрашивают? 33 года живу, ни кто не когда не опрашивал!
час назад в 20:42
#
+4468
Gabriel Henry Lloyd
Счастливый.
Мне как-то разок позвонили с опросом, я с дуру поговорил с ними.
Теперь донимают регулярно.
час назад в 21:03
#
+2
AID_000452.427eb0a58e554e41949ce642b301eafc.1019
На работе запретили пользоваться яблокофоном, достал свою старую нокию кнопочную и пользуюсь. Свою основную функцию выполняет. А мессенджеры и так запрещены у нас на работе.
час назад в 20:42
#
+4468
Gabriel Grealex
Это совсем не обязательно. Там большой список производств, предприятий и компаний имеющих отношение МО, отдаленно имеющие это отношение и совсем не имеющие.
час назад в 21:01
#
+4468
Gabriel AID_000452.427eb0a58e554e41949ce642b301eafc.1019
У меня тоже запретили, уж как года 3-4.) сначала только устройства с сим картами на борту , а потом всю продукцию Эппл .
Но нам компания раздала бесплатно служебные Самсунги. Всю линейку S модели на выбор.
А так сотрудник может купить себе любой смартфон из одобренного СБ списка,,только его нужно будет сначала принести в СБ, через два дня отдадут обратно можно пользовать.
Никто не жалуется.)
час назад в 20:59
#
+7
AccorD757
Когда автор Воронин — в заголовке всегда параша🤦‍♂️
час назад в 20:44
#
+4468
Gabriel
К стати рация это отличный вариант.)
час назад в 21:05
#