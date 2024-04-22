34% россиян готовы отказаться от смартфонов в пользу этого гаджета



Новый опрос ВЦИОМ показал усталость жителей России от чересчур умных карманных девайсов. Многие не прочь от них отказаться.







Согласно опросу, более половины опрошенных — 58% — заявили, что легко обойдутся без смартфона большую часть времени. При этом 34% респондентов проявили готовность полностью отказаться от смартфонов в пользу... обычного кнопочного телефона. Что касается противоположного лагеря, то на него пришлось 26% опрошенных, которые честно признались — они не могут жить без смартфона и испытывают дискомфорт, если его нет рядом.





«Чем больше удаленность от мегаполисов, тем слабее убежденность в незаменимости смартфонов. В Москве и Санкт-Петербурге готовность перейти на кнопочный телефон декларируют 21% пользователей, в городах-миллионниках — 27%, тогда как в селах показатель достигает 40%», — ВЦИОМ.



Помимо этого ведомство выявило сценарии использования смартфонов у разных поколений россиян. Например, молодые люди чаще всего решают в них рабочие и учебные задачи, а также просматривают соцсети и развлекаются. А люди постарше в основном используют смартфон как средство связи, причем как с ровесниками, так и с людьми помоложе.

