



Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги своего развития в 2019 году. Выросли все основные показатели, причём некоторые из них — в разы.



Среднее время, проводимое пользователями в VK, выросло на 16%.

Число активных сообществ за год выросло на 26%. В частности, на 37% — игровых, на 32% — развлекательных, на 31% — музыкальных, на 24% — спортивных, на 21% — образовательных, на 19% — бизнес-сообществ.

На 11% увеличилось среднесуточное количество просмотров ленты новостей.

На 45% выросло число опубликованных историй в месяц.

На 47% стало больше прямых трансляций за сутки, на 44% — просмотров видео в сутки, на 34% — загруженных видео в сутки.

Число отметок «Нравится» в этом году выросло на 10%.

Суммарно в 2019 году послушали 380 лет подкастов.

«ВКонтакте» продолжает быть самой популярной коммуникационной платформой в России. На 15% выросло количество сообщений за сутки, на 27% — месячное число аудио- и видеозвонков.

На платформе VK Mini Apps сейчас 13 тысяч активных мини-приложений. Количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз: с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре. Они решают повседневные вопросы, делают покупки, общаются, играют в игры, заказывают еду, находят работу.

В 3,8 раза выросло число кошельков в VK Pay — сейчас их больше 12 миллионов. Кроме того, в этом году пользователи «ВКонтакте» отправили на 42% денежных переводов больше, чем в 2018.

Соцсеть «ВКонтакте» задала тренд сканировать QR-коды — встроила сканер в камеру мобильного приложения и представила QR-конструктор. В ноябре зафиксировано 3,3 миллиона сканирований. С помощью QR-кодов можно вступать в сообщества, добавлять друзей, отправлять деньги, получать кешбэк и многое другое.

В 2019 году крупных продуктовых обновлений было на 30% больше, чем в предыдущем. Среди них: гранты для авторов, каталог подкастов, новое меню в сообществах, тематические ленты, медиа «Фокус», тёмная тема, мини-приложение VK Coin.





