3 года с AirPods Max. Слишком нишевая вещь и сплошное разочарование

Фархад


Пару лет назад я купил сразу две пары AirPods Max — и это одна из самых глупых трат за всё время. Причём из всех устройств Apple именно эти наушники в итоге превратились у меня просто в дорогой декор и пылесборник. Они стоят на полке, иногда попадают в кадр, красиво выглядят на фотках, но почти никогда не используются. И самое забавное, что технически AirPods Max — очень крутые наушники. Но в реальной жизни всё оказалось совсем иначе. Почему так получилось — расскажу в этой статье.

Если вы забыли, напомню: AirPods Max вышли ещё в декабре 2020 года, но тогда до них у меня просто не дошли руки. Это был тот самый год, когда почти одновременно в продажу поступили PlayStation 5, Xbox Series X, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, MacBook Air на M1 и полностью обновленный iPad Air 4-го поколения. Тогда я отдал предпочтение всем вышеперечисленным девайсам, а AirPods Max постоянно откладывал на потом. Каждый раз смотрел обзоры, видел их в магазинах и думал: «Надо брать». Но спустя какое-то время в сети начали активно появляться инсайды про AirPods Max 2, поэтому покупку я несколько раз откладывал.

В итоге осенью 2023 года я всё-таки сорвался и купил сразу две пары по официальной цене с сайта Apple. Логика тогда казалась железной: одни — для дома и работы за компьютером, вторые — для прогулок, пробежек и спортзала. Спойлер: в спортзал я так и не пошёл. Да и гулять в них особо не стал. Вторая пара в итоге почти всё время лежала без дела, а первая использовалась только дома и то периодически для крайне редких созвонов и просмотра концертов с пространственным звуком.



Теперь перейдём к самому странному. По сути, AirPods Max — реально классные наушники. По ощущениям это одно из самых премиальных устройств Apple за последние годы. Когда берёшь их в руки после обычных пластиковых наушников (у меня есть JBL, Beats и гарнитура Xbox), разница ощущается сразу. Металл, качество сборки, магнитные амбушюры, сетчатое оголовье — всё сделано дорого и ощущается дорого.

Звук в них тоже отличный. Особенно если слушать что-то спокойное, атмосферное или смотреть фильмы. Пространственное аудио у Apple до сих пор работает лучше большинства конкурентов, а шумоподавление здесь вообще нереально крутое. Я такого нигде больше не слышал. Режим прозрачности тоже почти магический — иногда реально на слух забываешь, что сидишь в полноразмерных наушниках. Плюс вся магия экосистемы Apple: мгновенное переключение между iPhone, Mac и iPad, синхронизация, простое подключение без ковыряния Bluetooth, возможность использования двух пар AirPods с Apple TV и многое другое.

Но потом проходит эффект новизны, и начинается реальная жизнь со спотыканиями обо все эти подводные камни. Увы, тут AirPods Max начинают разваливаться как концепция. Главная проблема — вес. Они тяжёлые. Очень тяжёлые. Пока сидишь час дома — нормально. Но долго носить их реально утомительно. Особенно если пытаться ходить в них по улице или заниматься чем-то активным. Причём тупая боль со временем становится всё больше, а после снятия наушников эффект давления и дискомфорт остаётся до конца дня.



На шее их носить тоже неудобно. Вообще. Они огромные, упираются в подбородок, давят на позвонки и ощущаются как какой-то металлический ошейник. Летом становится ещё хуже — уши начинают потеть буквально через несколько минут. Причём даже дома это иногда раздражает. Вот поэтому возиться с Max вообще не хочется, особенно на фоне AirPods Pro, которые ты просто вставил в уши и забыл.

Вот мы и подошли к самой большой проблеме. У меня практически вся экосистема Apple: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV. Поэтому какие-то Sony, Bose или другие наушники я даже не рассматриваю. Мне важна именно бесшовность работы с другими устройствами. Но внутри этой же экосистемы существуют AirPods Pro — и они буквально во всём оказались удобнее. Получается, что «прошки» буквально каннибализировали «максы»?

Смотрите сами: AirPods Pro легче, компактнее, не давят на голову, не заставляют потеть летом, спокойно помещаются в карман и их всегда можно таскать с собой без рюкзака или бананки. Вышел на улицу — AirPods Pro. Работаешь за Mac — AirPods Pro. Полетел куда-то — опять AirPods Pro. Они настолько удобные, что AirPods Max просто перестали существовать в моём ежедневном сценарии.



В какой-то момент я поймал себя на мысли, что надеваю AirPods Max только потому, что мне будет жалко, если они умрут от глубокой разрядки. Поэтому я раз в месяц слушаю в них музыку, спускаю батарею, а затем ставлю на зарядку. И это максимально странное ощущение для устройства почти за $600. Особенно когда рядом лежат AirPods Pro, которые стоят в 3 раза дешевле и используются буквально каждый день.

Самое смешное, что в 2024 году я чуть не купил обновлённые AirPods Max с USB-C. Всё думал дать им ещё один шанс, а недавно ещё были мысли про AirPods Max 2, которые вышли в начале апреля. И сейчас я очень рад, что не сделал этого. Потому что проблема этих наушников не в разъёме Lightning и не в отсутствии новых функций. Проблема в самом форм-факторе и сценариях использования.

AirPods Max — ультранишевая вещь. Да, они красивые. Да, у них отличный звук и шикарный шумодав. Но лично для меня всё это перечеркнул банальный дискомфорт от использования. Они слишком тяжёлые и слишком неудобные для повседневной жизни. И именно поэтому две пары AirPods Max уже почти три года просто собирают пыль у меня на полке.



Подводя итог, оставлю тут один совет: если есть возможность — обязательно попробуйте AirPods Max перед покупкой. Не покупайте их вслепую только из-за обзоров, красивых фотографий и хайпа вокруг этой модели. Потому что можно легко остаться разочарованным. А разочарование почти на 50 тысяч рублей — удовольствие так себе.
Комментарии (4)

Gabriel
Ну то что тяжелые это дааа.
Но нужно понимать что это больше домашние экосистемные полноразмерные наушники.
У меня и Bowers Wilkins P7s2 и B&O есть и они полегче будут и помузыкальнее , но есть ограничения по экосистеме и они тоже не для спорта и не для прогулок. И они тоже потеют.
Для спорта есть спортивные варианты.
Ценник конечно конский.
Вчера в 22:35
Вася Вотафаков
+6548
Вася Вотафаков
Немного не в тему. Админы, удалите коммент, если посчитаете что ему тут не место. Брат подарил наушники эпл. Свои старые отдал. Хз какие. Я в них не шарю. Какие-то маленькие в кейсе для зарядки. Сопли. Выглядят как новые. Вопрос вот в чем: есть ли какие-нибудь приложения для определения их состояния. Аккумулятор и прочее. Напишите если не сложно. Как с ними вообще взаимодействовать 🤣🤣🤣 у меня есть китайские с душками. С ними все просто. А эти какие-то умные по ходу 🤣🤣🤣… пс: только не смейтесь пожалуйста… я сам ржу с ситуации.
Сегодня в 01:46
0
reevwhet
Очень жизненный опыт. AirPods Max действительно впечатляют качеством звука, шумоподавлением и премиальными материалами, но комфорт в повседневном использовании часто оказывается важнее технических характеристик. В итоге AirPods Pro для многих становятся более универсальным и практичным выбором. Спасибо за честный обзор без лишнего хайпа
Сегодня в 05:02
+1
Karabazz123
Да уж, приобрести двое наушников каждые за 50к и потом разочароваться, это — действительно обидно.
Нам бы Ваши проблемы, как говориться)
Сегодня в 05:23
