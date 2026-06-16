3 новые функции, которые продадут вам iPhone 18 Pro

До презентации iPhone 18 Pro остается всего несколько месяцев, а, по данным инсайдеров, именно камера станет одним из главных поводов для обновления даже с текущих моделей. Инсайдер и журналист Марк Гурман уже заявил, что новинка получит самый заметный скачок в аппаратной части камеры за последние годы.Одним из ключевых нововведений станет переменная диафрагма основной камеры. Эта технология позволит более гибко управлять глубиной резкости и адаптировать съемку под различные сценарии. В зависимости от реализации пользователи смогут получать более качественные портреты, улучшенные снимки в темноте и больше возможностей для творческой фотографии.Изменения затронут и телеобъектив. По слухам, Apple увеличит его диафрагму, благодаря чему камера будет лучше справляться со съемкой при недостаточном освещении. Сейчас именно телефотомодуль считается одним из самых слабых мест камер iPhone при ночной съемке, поэтому такое обновление может заметно повысить качество фотографий.Еще одним важным направлением станут новые программные функции для профессионалов. По данным инсайдеров, Apple готовит серьезное обновление фирменного приложения «Камера», которое должно приблизить возможности iPhone 18 Pro к профессиональным камерам. Подробностей пока немного, но ожидается появление дополнительных инструментов для продвинутой съемки.Кроме того, в этом году Apple может доработать кнопку управления камерой, которая появилась ещё в iPhone 16. Все эти изменения должны сделать iPhone 18 Pro одним из самых интересных обновлений линейки за последние годы.