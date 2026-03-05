3 потрясающие игры для iPhone и iPad попали под распродажу в App Store







Почти все владельцы iPhone и iPad время от времени любят отвлечься и залипнуть в мобильные игры. Проблема в том, что большая часть проектов в App Store давно превратилась в донатные кликеры с навязчивой рекламой и бесконечными микротранзакциями. А действительно качественные игры стали редкостью. В большинстве случаев это либо инди‑проекты, либо полноценные порты с ПК и консолей за несколько тысяч рублей. Но иногда попадаются и довольно годные игры по выгодным ценам. Мы нашли три отличных проекта, которые можно купить со скидкой.

Яркий трёхмерный платформер во вселенной «Губки Боба». По сюжету Боб и Патрик отправляются в путешествие по 7 Мирам желаний после того, как сталкиваются с коварной колдуньей Кассандрой, решившей захватить мир при помощи Космического желе. Игроков ждёт классическое приключение с прыжками, новыми приёмами передвижения, десятками шуток и знакомыми героями мультсериала. В игре больше 30 костюмов, фирменная озвучка персонажей и лёгкий, расслабляющий геймплей.На iOS доступен полноценный порт версии с ПК, поэтому игра ощущается как настоящий консольный платформер. При желании её можно установить даже на Apple TV и проходить уровни на большом экране.Streets of Rage 4 — финальная часть легендарной серии, которая вернулась в 2020 году сразу на консолях и ПК. Разработчики сохранили классическую формулу уличных драк, но полностью переработали визуальный стиль и анимации. В результате получился динамичный экшен с эффектной рисованной графикой, узнаваемым геймплеем и отличным саундтреком.Игрокам предстоит снова навести порядок на улицах города Вуд‑Оук и остановить новый преступный синдикат. В игре доступны разные персонажи со своими стилями боя, комбо и приёмами, а также кооперативный режим до четырёх человек.Don't Starve: Pocket Edition — мобильная версия популярной выживалки от студии Klei Entertainment. Игрок оказывается в странном и мрачном мире, где нужно добывать ресурсы, создавать инструменты, строить укрытия и постоянно бороться за жизнь.Мир генерируется процедурно, поэтому каждое прохождение получается уникальным. Помимо голода и здоровья, здесь приходится следить ещё и за уровнем рассудка, а ночью на героя начинают охотиться опасные существа. В мобильной версии также доступно дополнение Reign of Giants, которое добавляет новых врагов, биомы и испытания.