Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

3 причины дождаться и купить новый Macbook A18 Pro. Он убьет рынок ноутбуков

Олег


Компания Apple готовит к релизу супердоступный Macbook уже в марте. Об этом пишет Bloomberg. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, что речь идет о первом ультрабуке Apple на базе мобильного чипа от iPhone — Apple A18 Pro. Этот процессор не особо уступает прошлым моделям Silicon M, поэтому компания решила добавить его в полноценный компьютер. 

«Одной из наиболее заметных новинок MacBook в начале этого года станет недорогой MacBook, который будет работать на чипе iPhone вместо процессора серии M. По сравнению с MacBook Air или MacBook Pro в устройстве будут и другие компромиссы, в том числе дисплей чуть меньшего размера <...> Но в одном отношении Apple не идет на компромиссы — в качестве сборки», — Марк Гурман. 

Дисплей чуть меньшего размера — это, предположительно, 12,9 дюйма против 13,6 у самого компактного на текущий момент Macbook Air. Вот основные причины дождаться и купить будущий Macbook: 
  1. Дизайн. Ультрабук на мобильном чипе должен получить алюминиевый корпус и большой набор ярких цветов. Идеально для тех, кто привык самовыражаться через вещи или же просто устал от унылых макбуков прошлого. 
  2. Автономность. Чипы Silicon достаточно энергоэффективны по сравнению с Intel, но всё еще серьезно уступают мобильным процессорам Apple — это ярко видно по iPad. Скорее всего, новый Macbook A18 Pro будет отличаться очень долгим временем работы от одного заряда. 
  3. Ценник. Устройство будет супердоступным (по меркам Apple) — ожидается прайс на уровне $699 (около 54 тысяч рублей по курсу). Если слух подтвердится, то настолько дешевый макбук рискует убить продажи бюджетных Windows-ноутбуков. 

1
Источник:
Bloomberg
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Чем пользуются в редакции iGuides.ru: 8 любимых девайсов Олега Воронина (и один нелюбимый)
Всё про новые MacBook, которые выйдут в начале 2026. Стоит ли вообще их ждать?
Apple, это шутки? Компания тестирует MacBook с чипом A15

Рекомендации

Рекомендации

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии