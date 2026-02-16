3 причины дождаться и купить новый Macbook A18 Pro. Он убьет рынок ноутбуков





Компания Apple готовит к релизу супердоступный Macbook уже в марте. Об этом пишет Bloomberg.

«Одной из наиболее заметных новинок MacBook в начале этого года станет недорогой MacBook, который будет работать на чипе iPhone вместо процессора серии M. По сравнению с MacBook Air или MacBook Pro в устройстве будут и другие компромиссы, в том числе дисплей чуть меньшего размера <...> Но в одном отношении Apple не идет на компромиссы — в качестве сборки», — Марк Гурман.

Дизайн. Ультрабук на мобильном чипе должен получить алюминиевый корпус и большой набор ярких цветов. Идеально для тех, кто привык самовыражаться через вещи или же просто устал от унылых макбуков прошлого. Автономность. Чипы Silicon достаточно энергоэффективны по сравнению с Intel, но всё еще серьезно уступают мобильным процессорам Apple — это ярко видно по iPad. Скорее всего, новый Macbook A18 Pro будет отличаться очень долгим временем работы от одного заряда. Ценник. Устройство будет супердоступным (по меркам Apple) — ожидается прайс на уровне $699 (около 54 тысяч рублей по курсу). Если слух подтвердится, то настолько дешевый макбук рискует убить продажи бюджетных Windows-ноутбуков.

Напомним, что речь идет о первом ультрабуке Apple на базе мобильного чипа от iPhone — Apple A18 Pro. Этот процессор не особо уступает прошлым моделям Silicon M, поэтому компания решила добавить его в полноценный компьютер.Дисплей чуть меньшего размера — это, предположительно, 12,9 дюйма против 13,6 у самого компактного на текущий момент Macbook Air. Вот основные причины дождаться и купить будущий Macbook: