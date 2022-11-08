3 самые крутые альтернативы Apple Pencil сливают по рекордной цене на AliExpress

Компания Apple представила свой первый «умный» карандаш Pencil в 2015 году. Для того времени он предлагал невероятные возможности: распознавание скорости движения по дисплею, градуса наклона и даже силы нажатия позволяли художникам и архитекторам тонко настраивать перо и полностью заменить настоящие инструменты цифровыми.
Однако время идет, и в 2022 году китайские производители смогли практически полностью скопировать функциональность Apple Pencil. Аналоги «яблочного» карандаша зачастую умеют всё то же самое, но при этом стоят в несколько раз дешевле.
BASEUS Smart Pencil
Карандаш от известного китайского бренда работает по тому же протоколу связи, что и оригинальный Apple Pencil. Аксессуар умеет распознавать наклон и менять толщину линии в зависимости от этого параметра. Зарядка через USB-C, на корпусе две функциональные кнопки. Есть возможность замены наконечника.
UGREEN Smart Pencil
Еще один именитый бренд из Поднебесной предлагает Всё то же самое, но еще дешевле. Всего за +-800 рублей вы получите карандаш, который живет от одного заряда почти вечно, магнитится на торец iPad Pro или Air, а также работает по оригинальному протоколу связи Apple Pencil. Единственный недостаток — отсутствие распознавания силы нажатия.
GOOJODOQ Smart Stylus
Пусть вас не пугает неблагозвучный бренд — более 11 тысяч покупателей крайне довольны этим карандашом за тысячу рублей. Около 2500 отзывов гласят, что девайс умеет считывать наклон корпуса, включает режим защиты от ложных касаний, и уже традиционно работает через штатный протокол связи Apple Pencil. Сменные наконечники, USB-С-порт, внушительная автономность. А еще он доступен в пяти цветах.
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Олег Воронин —
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