





Бывший дизайнер игры Litte Big Planet 3 Натан Бойа задумал создать короткометражный анимационный ролик с участием 40 художников из разных уголков земли. Получилось очень залипательно.Pass the Ball или «Передай мяч» — это короткий анимационный ролик с покадровой анимацией. Главным героем выступает простой красный мячик. Каждому художнику дается по 3 секунды на тему того, как он видит маленький круглый предмет красного цвета. Благодаря свободе самовыражения каждый эпизод обладает уникальной стилистикой и не похож на предыдущий. Чтобы сохранить целостность мини шедевра, аниматор должен начать с той точки повествования, где закончил предыдущий коллега. Таким образом по аналогии с мультфильмом, мяч передавался от творца к творцу, объединяя весь мир единой работой.Как бы странно это не звучало, но на создание Pass the Ball дизайнера вдохновили рэперы. Глядя на коллаборации исполнителей, Натан мечтал создать картину в которой несколько разных художников были объеденины одной идеей и любовью к своему делу.