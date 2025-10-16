4 изменения в новом MacBook Pro с M5. Стоит ли его вообще покупать







На этой неделе Apple представила три новых девайса с чипами M5, включая базовый MacBook Pro. Но что же на самом деле изменилось в модели 2025 по сравнению с прошлогодней? Собрали 4 основных различия между MacBook Pro M5 и MacBook Pro M4.

Сравнивая модели MacBook Pro 2025 и 2024, самым большим отличием, безусловно, является сам чип M5. Базовая новинка получила конфигурацию с 10-ядерным процессором, 10-ядерным графическим процессором и 16-ядерной системой Neural Engine, как и модель M4. Но Apple заявляет, что M5 обеспечивает «до 20% более высокую многопоточную производительность по сравнению с M4 при компиляции кода и ускорении работы в творческих приложениях».Более интересным тут выглядит прирост графической производительности. Apple обещает до 3,5 раз выше производительность в ИИ-задачах, до 1,6 раз выше в высокотребовательных приложениях и до 1,6 раз выше частоту кадров в играх.Нейронный движок также улучшен, но тут без конкретных цифр.Следующий весомый аргумент — более высокая пропускная способность памяти. MacBook Pro с M5 предлагает пропускную способность в 153 ГБ/с, а прошлогодняя модель — до 120 ГБ/с, что примерно на 30% меньше. Для чего это может быть важно? Apple заявляет, что она «ускоряет всё: от запуска приложений до работы больших языковых моделей (LLM) на устройстве».Более высокая производительность SSD. Опять же точных цифр пока нет, но Apple заявляет, что производительность SSD выросла в 2 раза по сравнению с моделью на M4. На практике это должно ускорить импорт изображений в формате RAW, экспорт больших видео или обычную передачу больших массивов данных.Финальное нововведение — базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 впервые доступен в конфигурации с 4 ТБ встроенной памяти. Сегодня, когда даже короткий ролик может весить несколько гигабайт, объём накопителя в ноутбуке для многих — очень важный критерий.В целом, MacBook Pro на M5 — самое скромное обновление из трёх новых продуктов. Вероятно, новинку в первую очередь стоит рассматривать начинающим разработчикам или энтузиастам, связанным с ИИ. Во всех остальных случаях можно смело брать MacBook Pro на M4 по более вменяемой цене. А для более требовательных задач стоит дождаться релиза моделей на M5 Pro/M5 Max.