4 качественных кабеля для зарядки iPhone отдают за копейки на AliExpress





Последние пару лет ходят слухи, что Apple полностью переведет свои девайсы на разъем USB-С. Совсем недавно это стало фактом, поскольку Еврокомиссия приняла соответствующий закон. Но до вступления новых правил в силу остается еще минимум год, и все iPhone без исключения сейчас питаются от Lightning.



К сожалению, оригинальные комплектные провода Apple не живут долго у большинства пользователей. Спустя полгода-год использования приходится подыскивать им недорогую и качественную замену. А кому-то просто нужно два или три кабеля, чтобы заряжать iPhone в разных местах — на работе, в машине и так далее.



Это подборка классных кабелей с AliExpress, которые сделаны очень качественно, и при этом продаются дешево.









PZOZ

Essager

Baseus

Kuulaa

Этот бренд не такой известный, как Baseus или UGREEN, поэтому провода у него недорогие. Однако не думайте, что цена здесь показатель качества — кабель PZOZ даст фору многим именитым брендам.Относительно молодые «китайцы», выпускающие аксессуары как по франшизе, так и в собственном дизайне. Ценник у кабелей очень приятный, а на качество почти никто не жалуется.Очень известный бренд, который, однако же, звезд с неба не хватает и делает приличные провода «занедорого». Конечно, здесь будет чуть дороже, чем у PZOZ, зато и с дизайном заморочились. Приятно.Недорогой бренд, производящий различные аксессуары для зарядки девайсов. Приятный спокойный внешний вид и тканевая оплетка — отличное дополнение к смешной цене.А если нужен блок питания, обратите внимание на GaN зарядник от UGREEN мощностью 100 Ватт с четырьмя портами и доставкой из России — он зарядит сразу несколько устройств одновременно, даже MacBook и iPad Pro.