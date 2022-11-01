AliExpress iPhone

4 качественных кабеля для зарядки iPhone отдают за копейки на AliExpress

Олег

Baseus

Последние пару лет ходят слухи, что Apple полностью переведет свои девайсы на разъем USB-С. Совсем недавно это стало фактом, поскольку Еврокомиссия приняла соответствующий закон. Но до вступления новых правил в силу остается еще минимум год, и все iPhone без исключения сейчас питаются от Lightning.

К сожалению, оригинальные комплектные провода Apple не живут долго у большинства пользователей. Спустя полгода-год использования приходится подыскивать им недорогую и качественную замену. А кому-то просто нужно два или три кабеля, чтобы заряжать iPhone в разных местах — на работе, в машине и так далее.

Это подборка классных кабелей с AliExpress, которые сделаны очень качественно, и при этом продаются дешево.


PZOZ

PZOZ

Этот бренд не такой известный, как Baseus или UGREEN, поэтому провода у него недорогие. Однако не думайте, что цена здесь показатель качества — кабель PZOZ даст фору многим именитым брендам.



Essager

Essager

Относительно молодые «китайцы», выпускающие аксессуары как по франшизе, так и в собственном дизайне. Ценник у кабелей очень приятный, а на качество почти никто не жалуется.



Baseus

Baseus

Очень известный бренд, который, однако же, звезд с неба не хватает и делает приличные провода «занедорого». Конечно, здесь будет чуть дороже, чем у PZOZ, зато и с дизайном заморочились. Приятно.



Kuulaa

Kuulaa

Недорогой бренд, производящий различные аксессуары для зарядки девайсов. Приятный спокойный внешний вид и тканевая оплетка — отличное дополнение к смешной цене.


А если нужен блок питания, обратите внимание на GaN зарядник от UGREEN мощностью 100 Ватт с четырьмя портами и доставкой из России — он зарядит сразу несколько устройств одновременно, даже MacBook и iPad Pro. 

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Комментарии

Влад Соло
+537
Влад Соло
В машине до 100% только оригинал заряжает. Ugreen и Baseus только до 81%.
37 минут назад
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Олег Воронин
+2212
Олег Воронин Влад Соло
Попробуйте PZOZ и еще как вариант MCDODO. С этими двумя у меня никогда не было проблем в авто.
24 минуты назад
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