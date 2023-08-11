4 классных нововведения AirPods в iOS 17 — вы заново полюбите свои наушники

Фото: MacRumors



Компания Apple готовит очень богатое на новые функции обновление — iOS 17. Мы уже довольно много рассказывали о фишках этой ОС, но кое-что новое в ней появится не только для iPhone, но и для AirPods. Большинство нововведений порадуют владельцев AirPods Pro 2, но есть кое-что и для всех моделей.







Адаптивное аудио. Это пакет функций для AirPods Pro 2, который сделает использование наушников удобнее. Он объединяет «шумодав» и «прозрачность» в один режим. который сам регулирует интенсивность подавления звуков. Распознавание диалога приглушит медиа и увеличит громкость голоса собеседника, если с вами кто-то заговорит, а персонализированная громкость будет подстраивать любой контент именно под ваше окружение и восприятие.

Это пакет функций для AirPods Pro 2, который сделает использование наушников удобнее. Он объединяет «шумодав» и «прозрачность» в один режим. который сам регулирует интенсивность подавления звуков. приглушит медиа и увеличит громкость голоса собеседника, если с вами кто-то заговорит, а будет подстраивать любой контент именно под ваше окружение и восприятие. Микрофон. Пользователи AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max могут включать и отключать микрофон во время разговора, зажав «ножку» наушника (или удерживая Digital Crown в случае с Max).

Пользователи AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max могут включать и отключать микрофон во время разговора, зажав «ножку» наушника (или удерживая Digital Crown в случае с Max). Автопереключение. Владельцы AirPods Pro 2 точно заметят, что автопереключение наушников между устройствами в iOS 17 стало гораздо быстрее и стабильнее.

Владельцы AirPods Pro 2 точно заметят, что автопереключение наушников между устройствами в iOS 17 стало гораздо быстрее и стабильнее. Темный режим. Теперь всплывающие окна при подключении любых моделей AirPods тоже отображаются в темном режиме, если в этот момент он включен в iOS 17 или новее.

Для использования всех перечисленных функций, кроме последней, вам потребуется обновить не только iPhone до iOS 17, но и прошивку AirPods. Для использования всех перечисленных функций, кроме последней, вам потребуется обновить не только iPhone до iOS 17, но и прошивку AirPods.