4 марта состоится презентация Apple. Что нам покажут?

Александр
Компания Apple разослала приглашения представителям СМИ на специальное мероприятие, которое состоится в Нью-Йорке 4 марта 2026 года в 9 утра по местному времени. Этот ивент анонсирован как «особый опыт Apple», что отличает его от привычных форматов презентаций. Для прессы организованы отдельные встречи в Шанхае и Лондоне.



На этом мероприятии ожидается анонс целого ряда новых устройств. Согласно информации от Марка Гурмана из издания Bloomberg, в их число входят новый недорогой MacBook на базе чипа A18 Pro, а также обновлённые модели MacBook Air, MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max и новые мониторы. Кроме того, источники говорят, что Apple готовит к выпуску удешевлённый iPhone 17e, базовый iPad с чипом A18 и iPad Air на M4.

Помимо аппаратных новинок, Apple планирует выпустить апдейты операционных систем. Первая бета-версия iOS 26.4 ожидается в ближайшие недели, обновление принесёт давно обещанные функции искусственного интеллекта для Siri, анонсированные ещё на WWDC 2024. Ключевые нововведения iOS 26.4 будут связаны с глубокой интеграцией Apple Intelligence. Среди основных функций — персональный контекст, позволяющий Siri находить информацию в заметках, сообщениях и почте, а также расширенное взаимодействие приложений. Часть этих возможностей будет реализована с помощью ИИ-моделей Google Gemini, об интеграции которых сообщалось ранее.

Вероятно, след за бета-версией iOS 26.4 для разработчиков в начале марта выйдет публичная сборка. Финальный релиз этого обновления для всех пользователей ожидается к концу марта или в апреле. Помимо функций ИИ, в системе появятся новые эмодзи, включая такие символы, как огрызок яблока, облако битвы и сундук с сокровищами.
