4 настройки «Google Фото», которые мигом избавят вас от нехватки места на диске

Отключите бэкап скриншотов. Снимки экрана нужны лишь на время, а хранить их в облаке обычно незачем. Зайдите в настройки резервного копирования папок устройства и снимите галочку с папки «Скриншоты».

Снимки экрана нужны лишь на время, а хранить их в облаке обычно незачем. Зайдите в настройки резервного копирования папок устройства и снимите галочку с папки «Скриншоты». Заблокируйте автозагрузку папок мессенджеров. WhatsApp*, Telegram и другие приложения ежедневно сохраняют в галерею ненужные медиафайлы. Убедитесь, что резервное копирование этих папок отключено.

WhatsApp*, Telegram и другие приложения ежедневно сохраняют в галерею ненужные медиафайлы. Убедитесь, что резервное копирование этих папок отключено. Загружайте видео избирательно. Тяжелые ролики съедают память быстрее всего. Не отправляйте их в облако автоматически — лучше отбирайте удачные кадры вручную.

Тяжелые ролики съедают память быстрее всего. Не отправляйте их в облако автоматически — лучше отбирайте удачные кадры вручную. Запретите бэкап через мобильный интернет. Пока телефон не подключится к Wi-Fi, автозагрузка не начнется. Это даст вам время спокойно удалить дубли и смазанные снимки до того, как они улетят в облако.

Сервис «Google Фото» удобен и привычен для большинства пользователей Android, однако бесплатные 15 ГБ забиваются довольно быстро. Чтобы не переплачивать за лишнее место, можно один раз настроить приложение и перестать сохранять в облако всё подряд.Главная проблема автоматического бэкапа — превращение личного архива в склад цифрового мусора. Туда без вашего ведома улетают сотни временных файлов, мемов и случайных картинок. В итоге вместо семейной хроники вы получаете хаотичную ленту, где сложно найти нужный кадр. Вот 4 настройки, которые помогут этого избежать:Простая привычка уделять минуту в конце дня чистке галереи избавит вас от автозахламления, освободит кучу места в облаке и сделает его аккуратным архивом с самыми ценными воспоминаниями.