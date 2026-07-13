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4 нехитрых способа освободить гигабайты на смартфоне в несколько нажатий

Олег


Современные смартфоны и ОС имеют сложные системы управления данными, которые зачастую настроены на быструю работу и «запас», но не на экономию места накопителя. Как следствие, девайс собирает гигабайты кэша, файлов подкачки и прочих невидимых глазу архивов, которые забивают память, но фактически чаще бесполезны, чем помогают. 

Вот четыре места в ОС Android, которые чаще всего скрывают тонны цифрового мусора: 
  1. «Другие файлы». Этот раздел можно увидеть и детально просмотреть в приложениях вроде Google Files. Зачастую он занимает 10 Гб и более, и содержит дубликаты фотографий, резервные копии, файлы, зависшие при передаче, и старые файлы базы данных WhatsApp*. В зависимости от оболочки их можно классифицировать, либо очищать вручную. 
  2. Карты. Обычно они подгружаются, когда вы просматривате карту или едете по маршруту, а потом кэш остается надолго и не приносит пользы. В «Яндекс Картах» он очищается в меню профиля → Настройках, по нажатию на «Очистить историю поиска и маршрутов». Также просмотрите скачанные офлайн-карты и удалите ненужные. 
  3. Бэкапы WhatsApp*. По умолчанию мессенджер создает резервные копии ежедневно в 2 часа ночи. Это локальный бэкап, который не связан с копированием на Google Drive, он обычно имеет название вроде msgstore-2026-01-15.1.db.crypt15. Копии накапливаются и занимают память, а удалить их можно менеджере файлов, перейдя в Android → media → com.whatsapp → WhatsApp* → Databases. Отсортируйте по дате и удалите все, кроме самого свежего бэкапа. 
  4. Кэш приложений. Его копит практически каждая программа на смартфоне. Почистить кэш можно в настройках Android, в разделе «Приложения». Рядом с программой нажмите «i» → Хранилище и выберите «Очистить кэш». Не перепутайте с кнопкой «Очистить данные»! Весь кэш удалится, а критически важный создастся заново при следующем запуске приложения. 

Получилось ли у вас освободить место на смартфоне, делитесь в комментариях ниже. 

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
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