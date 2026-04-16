4 новые функции iOS 27 утекли в сеть до презентации. Они подтверждают нечто очень интересное

Пока Apple тестирует беты iOS 26.5, инсайдеры раздобыли частичку следующего масштабного обновления iOS 27. В утёкшем коде разработчик Николас Альварес обнаружили сразу несколько новых функций. Судя по строкам бэкенда, компания готовит как минимум четыре новых сценария использования ИИ, но все они завязаны на реальных повседневных задачах.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В очередной раз Apple попытается переосмыслить свои ИИ Apple Intelligence, но если ранее инсайдеры говорили о переходе на «рельсы» Google Gemini, то сейчас появились подробности о самих функциях. Главный акцент будет сделан на развитии Visual Intelligence. Похоже, Apple явно двигается в сторону экосистемы с носимыми устройствами, среди которых будут умные очки, AirPods с камерами и даже отдельные ИИ-гаджеты. Именно под них и готовится софт. Одной из новых функций станет возможность сканировать этикетки продуктов и сразу показывать данные о составе и пищевой ценности, а вся информация сможет записываться в приложение «Здоровье». Вторая функция описывает возможность создания новых контактов простым сканированием номеров телефонов и адресов.Следующая группа нововведений — автоматизация через ИИ. В системе нашли намёки на генерацию цифровых пропусков: от билетов до абонементов. iPhone сам сможет распознавать документы и превращать их в удобную карту пропуска внутри системы. Похожую механику уже использует Google Wallet, но Apple, судя по всему, встроит это глубже в систему и завяжет на свои сервисы.Вдобавок в Safari появится ИИ, который будет автоматически называть группы вкладок на основе их содержимого. То есть при открытии десятков страниц система сможет сама структурировать их без ручной сортировки.Почти все эти нововведения косвенно подтверждают планы Apple по запуску абсолютно новой категории продуктов, а именно — смарт-очков. Скорее всего, анонс такого устройства состоится в 2027 году, но компания уже закладывает программную основу.Официальный анонс iOS 27 и других новых систем ожидается на WWDC в июне, а общедоступный релиз состоится в сентябре.