4 причины дождаться iPhone 17 Pro и даже не смотреть на новенький iPhone 16 Pro



Несколько дней назад Apple представила новую линейку iPhone 16, состоящую из четырех моделей. Практически вся информация о новинках была слита заранее, и презентация лишь подтвердила утечки. Инсайды о будущих моделях iPhone тоже уже есть, и они могут стать для кого-то веской причиной еще годик походить со своим старым айфоном.



Вот всё, чего мы ждем в iPhone 17 Pro на данный момент:

Фронталка. Улучшенная фронтальная камера на 24 Мп обеспечит более детализированные и светлые снимки. В iPhone 16 Pro установлена старая камера на 12 Мп.

Улучшенная фронтальная камера на 24 Мп обеспечит более детализированные и светлые снимки. В iPhone 16 Pro установлена старая камера на 12 Мп. «Телевик». В этом году Apple оставила без изменений телефотомодуль — он всё так же имеет разрешение 12 Мп. Ожидается, что в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max оно увеличится до 48 Мп. Профит аналогичен первому пункту — детализация и свет.

В этом году Apple оставила без изменений телефотомодуль — он всё так же имеет разрешение 12 Мп. Ожидается, что в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max оно увеличится до 48 Мп. Профит аналогичен первому пункту — детализация и свет. Оперативка. Сообщается, что в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max всё так же установлено 8 Гб оперативной памяти, однако в следующем году объем ОЗУ увеличится до 12 Гб. Это сделает смартфон более многозадачным и быстрым, а фоновые приложения и вкладки будут реже перезагружаться.

Сообщается, что в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max всё так же установлено 8 Гб оперативной памяти, однако в следующем году объем ОЗУ увеличится до 12 Гб. Это сделает смартфон более многозадачным и быстрым, а фоновые приложения и вкладки будут реже перезагружаться. Dynamic Island. В iPhone 17 Pro и 17 Pro Max должен появиться более компактный «островок» — это станет возможным за счет физических изменений в компоновке модуля Face ID. Чем меньше вырез — тем больше полезной площади для информации и контента. Несколько дней назад Apple представила новую линейку iPhone 16, состоящую из четырех моделей. Практически вся информация о новинках была слита заранее, и презентация лишь подтвердила утечки. Инсайды о будущих моделях iPhone тоже уже есть, и они могут стать для кого-то веской причиной еще годик походить со своим старым айфоном.Вот всё, чего мы ждем в iPhone 17 Pro на данный момент:



Есть еще одна причина дождаться сентября 2025-го — это загадочный iPhone 17 Slim. Судя по инсайдам, это будет совершенно новый айфон, непохожий на все остальные: переработанный тонкий стиль, свежий дизайн блока камер, дисплей 6,6 дюйма и иные материалы корпуса. Устройство пока похоже на некий гибрид базового и Pro-айфона, и однозначно будет необычной и любопытной новинкой.