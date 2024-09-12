4 причины дождаться iPhone 17 Pro и даже не смотреть на новенький iPhone 16 Pro

Олег

iPhone 16


Несколько дней назад Apple представила новую линейку iPhone 16, состоящую из четырех моделей. Практически вся информация о новинках была слита заранее, и презентация лишь подтвердила утечки. Инсайды о будущих моделях iPhone тоже уже есть, и они могут стать для кого-то веской причиной еще годик походить со своим старым айфоном.

Вот всё, чего мы ждем в iPhone 17 Pro на данный момент:
  • Фронталка. Улучшенная фронтальная камера на 24 Мп обеспечит более детализированные и светлые снимки. В iPhone 16 Pro установлена старая камера на 12 Мп.
  • «Телевик». В этом году Apple оставила без изменений телефотомодуль — он всё так же имеет разрешение 12 Мп. Ожидается, что в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max оно увеличится до 48 Мп. Профит аналогичен первому пункту — детализация и свет.
  • Оперативка. Сообщается, что в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max всё так же установлено 8 Гб оперативной памяти, однако в следующем году объем ОЗУ увеличится до 12 Гб. Это сделает смартфон более многозадачным и быстрым, а фоновые приложения и вкладки будут реже перезагружаться.
  • Dynamic Island. В iPhone 17 Pro и 17 Pro Max должен появиться более компактный «островок» — это станет возможным за счет физических изменений в компоновке модуля Face ID. Чем меньше вырез — тем больше полезной площади для информации и контента.
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Есть еще одна причина дождаться сентября 2025-го — это загадочный iPhone 17 Slim. Судя по инсайдам, это будет совершенно новый айфон, непохожий на все остальные: переработанный тонкий стиль, свежий дизайн блока камер, дисплей 6,6 дюйма и иные материалы корпуса. Устройство пока похоже на некий гибрид базового и Pro-айфона, и однозначно будет необычной и любопытной новинкой. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

EDD
+403
EDD
Аккумулятор iPhone 17 тоже будет slim?
Сегодня в 11:36
#
+80
araik313
Ближайшие 5 лет минимум не будет в айфоне 12 гб ОЗУ, это несусветная чушь
2 часа назад в 12:30
#
tellurian
+1793
tellurian araik313
Сейчас во всех моделях 8. Думаю могут увеличить. Софт становится сильно сложнее и требует больше ресурсов.
час назад в 13:20
#
Вася Вотафаков
+5959
Вася Вотафаков
100500 причин дожить до старости что бы увидеть самый крутой айфон 😁
10 минут назад
#

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