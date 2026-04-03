4 весомые причины дождаться Apple Watch Ultra 4. Эти нововведения вас точно поразят

Уже этой осенью нас ждёт первый складной смартфон Apple, но на этом интересные анонсы не закончатся. По данным инсайдеров, компания готовит Apple Watch Ultra 4, которые предложат одно из самых существенных обновлений линейки за последние годы.

Разумеется, компания продолжит делать ставку на здоровье, автономность и удобство использования, но теперь к этому добавятся некоторые фичи, которые раньше в часах не встречались.Главным апгрейдом Apple Watch Ultra 4 станут датчики. По данным инсайдеров, их количество может заметно вырасти, а сами измерения станут точнее за счет снижения зависимости от алгоритмов. Пользователи получат более корректные данные о здоровье и потенциальный буст автономности. При этом функцию измерения сахара в крови в этом поколении опять ждать не стоит. Похоже, Apple всё ещё тестирует технологию.Второй момент — дизайн. Радикальных изменений ждать не стоит, но некоторые улучшения в плане эргономики будут. Один из наиболее вероятных сценариев заключается в увеличение размера дисплея и переход на microLED. Но пока утечек, связанных с этим, от поставщиков компонентов не было.Особый интерес вызывает и появление сканера Touch ID. Во внутреннем коде на серверах Apple разработчики уже находили намеки на интеграцию биометрии, поэтому компания может встроить сканер отпечатка пальцев в боковую кнопку или колёсико Digital Crown. Это упростит авторизацию и другие операции, где сейчас приходится вводить пароль.Финальное и самое значимое улучшение — автономность. Новый чип вкупе с оптимизацией датчиков могут дать заметный прирост автономности. Например, если сейчас из Apple Watch Ultra 3 можно выжать 3 дня работы, то Apple Watch Ultra 4 смогут выдать 5. Но Apple может пойти и по другому пути — сохранить текущее время работы, но уменьшить батарею ради новых компонентов внутри корпуса и уменьшения толщины часов.До презентации остается несколько месяцев, поэтому утечек станет только больше. В идеале — ждём ещё больше неожиданных функций в Apple Watch Ultra 4.