500 моделей компьютеров Apple разных годов выставили на аукцион. Среди них уникальный экземпляр Lisa

Олег
В Калифорнии выставили на публичный аукцион большую коллекцию компьютеров Apple покойного историка из Швейцарии. Об этом написали в ArsTechnica.

Согласно источнику, более 500 разных моделей классических «яблочных» компьютеров собрал швейцарский коллекционер и историк Ханспетер Луци. Он известен своими необычными пристрастиями к коллекционированию; например, ранее немецкий музей получил его коллекцию старых швейных машин. 

Apple II Plus ('78-'82)

Теперь же, после смерти историка, с аукциона продадут огромный модельный ряд компьютеров Apple, выпущенных с 1977 по 2008 год. Среди них есть iMac G3 2001 года, компьютеры Macintosh 90-х годов, различные уникальные оригинальные аксессуары, например внешний вентилятор охлаждения Mac N’Frost.

Lisa

Венцом коллекции является настоящий компьютер Lisa 1983 года выпуска. Из всего набора он оценивается дороже всех — в диапазоне от 10 до 20 тысяч долларов, хотя есть большие шансы, что Mac продастся гораздо дороже. В других случаях продажи Lisa за него давали более 50 тысяч долларов. 

Portable

Есть и варианты подешевле: например, компьютер Macintosh 128K будет продаваться около 200-300 долларов. А еще в коллекции есть любопытный ЭВМ Macintosh Portable, последний компьютер этой модели вышел в 1991 году. 
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Источник:
ArsTechnica
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