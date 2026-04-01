50 лет революций Apple: от гаража до капитализации в триллионы и iPhone в каждом кармане

В этот день ровно 50 лет назад Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн зарегистрировали маленькую компанию под названием Apple. Вот так просто 1 апреля 1976 года стартовала одна из самых влиятельных историй в технологическом сегменте. За прошедшие годы гаражный стартап прошёл путь от кустарного производства компьютеров до глобального лидера, который задаёт тренды сразу в нескольких категориях. Собрали ключевые события, которые повлияли на становление главного продукта Стива Джобса.

Уже на старте в далёких 70-х у стартапа появился первый массовый хит — Apple II. Это был уже не просто набор для энтузиастов, а полноценный компьютер с корпусом и клавиатурой, который принёс Apple первые деньги и вывел её на уровень конкуренции с IBM. Буквально следом в начале 80-х произошёл следующий прорыв. Им стал Macintosh, который превратил графический интерфейс и мышь в часть повседневного использования. Он фактически определил, как люди взаимодействуют с компьютерами до сих пор. Кстати, мышь — тоже творение Джобса. Если бы он не решил стащить эту идею, то до персональных компьютеров она бы вряд ли дошла.А вот следующее десятилетие для компании могло обернуться закрытием. Те самые 90-е стали сложным периодом для Apple, когда управляли ей совсем другие люди. Бренд буквально экспериментировал со всем подряд: от электронных блокнотов Newton и игровых консолей Pippin до одежды и обуви. Но и эти вещи не спасали ситуацию. Перелом случился после возвращения Джобса в 1997 году и покупки NeXT. Это дало основу для будущей macOS. А уже в 1998 iMac G3 показал новый стиль Apple — яркий и простой компьютер для простых пользователей.И тут начинается золотая эпоха Apple. В 2000-х компания окончательно изменила рынок. Сначала iPod сделал цифровую музыку массовой, а в 2007 году появился iPhone — устройство, которое перевернуло всю индустрию смартфонов. Сегодня это один из самых успешных продуктов в истории: счёт проданных устройств идёт на миллиарды.В 2010-х Apple начала расширять свою экосистему. Сначала появился iPad, который стал новым «форматом компьютера» (так его видел Джобс), потом Apple Watch — один из главных гаджетов для здоровья, а AirPods фактически создали рынок TWS-наушников. Компания окончательно ушла от статуса «компьютерного бренда» и стала экосистемой устройств и сервисов. Увы, в 2011 основатель и iCEO компании Стив Джобс покинул этот мир. Но он выбрал достойного преемника в лице Тима Кука, но это уже совсем другая история.В 2020-х Apple снова решила изменить правила игры: переход на собственные чипы Apple Silicon дал Mac резкий скачок по производительности и энергоэффективности. MacBook стали невероятно мощными, из-за чего получили статус лучших решений для дизайна, разработки софта, работы с графикой и видео. Плюс появился новый продукт — Apple Vision Pro, открывший направление пространственных вычислений, а вместе с ним — ставка на ИИ через Apple Intelligence. Правда, пока это не самые удачные продукты компании. Но важно понимать, что и первый iPhone не был лучшим в своём время. Зато они заложили фундамент для дальнейшего развития. Уже скоро мы увидим смарт-очки, безрамочные iPhone, AirPods с камерами и другие носимые устройства.Подводя итог, можно смело сказать, что за 50 лет Apple не просто выпускала разные устройства — она регулярно переизобретала целые категории. И судя по текущим экспериментам с ИИ, носимой электроникой и новыми форм-факторами, это далеко не финал.Сегодня мы в редакции iGuides откладываем в сторону замеры автономности и споры о дизайне камер, чтобы поздравить компанию, которая когда-то заставила мир поверить: компьютер может быть персональным, а телефон — умным.За пять десятилетий Apple прошла путь от деревянного корпуса Apple I до титановых граней iPhone и пространственных вычислений в слишком футуристичном шлеме Vision Pro. Мы вместе с вами следили за взлетами и падениями, вспоминали триумфальное возвращение Стива Джобса и его уход, разбирали по винтикам каждое устройство и ждали сентябрьских презентаций как главного праздника в году.От всей редакции поздравляем Apple и желаем не терять ту самую «магию», за которую мы прощаем отсутствие ей многое. Пусть продолжает удивлять нас технологиями, которые завтра станут стандартом для всех. И, конечно, побольше смелых идей, которые снова заставят нас взглянуть на привычные вещи иначе.С днем рождения, Apple!