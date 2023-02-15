53 видеокарты протестировали с Hogwarts Legacy с разными настройками качества

Александр


Энтузиасты с сайта Techspot проверили более пятидесяти популярных моделей видеокарт AMD, NVIDIA и Intel, запуская игру Hogwarts Legacy с различными настройками графики. Протестированы как новые, так и старые модели, и из этого сравнения можно понять, какие видеокарты пригодны для этой игры даже с максимальным качеством обработки, а какие с трудом тянут её даже на минималках.

Игра Hogwarts Legacy основана на движке Unreal Engine 4, поддерживает DirectX 12, трассировку лучей и новейшие технологии апскейла изображения, то есть она может в полной мере задействовать возможности даже самой современной и продвинутой видеокарты. На каждой из 53 видеокарт, участвовавших в эксперименте, проведено по 17 тестов. Менялось разрешение графики (Full HD, Quad HD или 4K), выбирались различные настройки качества обработки изображения (ультра или высокое), а также включалась или отключалась трассировка лучей.

Вполне ожидаемо наилучшие результаты показали топовые современные видеокарты, а чем старее и слабее карта, тем ниже показатели FPS. Аутсайдерами стали Intel Arc A380 и модели GeForce 10-й серии с минимальным объёмом видеопамяти. Трассировку лучей поддерживают лишь некоторые модели, так что в данном режиме тестировались только они.

На сайте TechspotHogwarts Legacy приводятся подробные графики, на которых наглядно показано, сколько FPS выдавали все протестированные модели видеокарт в зависимости от заданных настроек.

Тест проводился на компьютере с процессором AMD Ryzen 7 7700X, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и новейшими драйверами видеокарт. Не исключено, что при использовании процессора Intel результаты были бы иными, поскольку известно, что он лучше сочетается с видеокартами NVIDIA, нежели AMD.
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