53 видеокарты протестировали с Hogwarts Legacy с разными настройками качества

Энтузиасты с сайта Techspot проверили более пятидесяти популярных моделей видеокарт AMD, NVIDIA и Intel, запуская игру Hogwarts Legacy с различными настройками графики. Протестированы как новые, так и старые модели, и из этого сравнения можно понять, какие видеокарты пригодны для этой игры даже с максимальным качеством обработки, а какие с трудом тянут её даже на минималках.
Игра Hogwarts Legacy основана на движке Unreal Engine 4, поддерживает DirectX 12, трассировку лучей и новейшие технологии апскейла изображения, то есть она может в полной мере задействовать возможности даже самой современной и продвинутой видеокарты. На каждой из 53 видеокарт, участвовавших в эксперименте, проведено по 17 тестов. Менялось разрешение графики (Full HD, Quad HD или 4K), выбирались различные настройки качества обработки изображения (ультра или высокое), а также включалась или отключалась трассировка лучей.
На сайте TechspotHogwarts Legacy приводятся подробные графики, на которых наглядно показано, сколько FPS выдавали все протестированные модели видеокарт в зависимости от заданных настроек.
Тест проводился на компьютере с процессором AMD Ryzen 7 7700X, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и новейшими драйверами видеокарт. Не исключено, что при использовании процессора Intel результаты были бы иными, поскольку известно, что он лучше сочетается с видеокартами NVIDIA, нежели AMD.