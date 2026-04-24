5 лучших музыкальных плееров для Android. Работают без подписки и интернета!

Александр

Фото freepik

Стриминговые музыкальные сервисы требуют постоянного подключения и наличия платной подписки, а ассортимент в них в последние годы стал крайне скудны. Есть отличная альтернатива — бесплатные офлайн-плееры. Они позволяют слушать музыку без подписки и доступа в интернет, используя только файлы, заранее скопированные в память смартфона. Мы выбрали 5 лучших приложений, которые превратят ваш Android-смартфон плеер, которому позавидует любой меломан.

1. Musicolet — король многозадачности



Если вы ищете идеальный баланс функций и чистоты, Musicolet — ваш выбор. Это, пожалуй, самый недооцененный герой в мире офлайн-музыки.

Главная «фишка» Musicolet — поддержка нескольких плейлистов. Вы можете создать до 20 плейлистов и переключаться между ними, не теряя прогресс прослушивания в каждом. Это очень удобно, если вы слушаете аудиокнигу, подкаст и любимые треки.

Приложение не имеет доступа к интернету (даже не просит разрешения на доступ к сети), поэтому в нём нет рекламы. Встроенный мощный эквалайзер, редактор тегов и режим «только папки» делают его отличным выбором.

2. AIMP — аудиофильский подход



Легендарный плеер с настольных компьютеров переехал на Android и прихватил с собой все лучшие традиции качественного звука.

AIMP славится своим 20-полосным эквалайзером, поддержкой огромного количества форматов файлов (включая редкие APE, DSD) и точной работой с CUE (для разделения сохранённого одним файлом альбома на треки).

Это один из немногих плееров, который корректно воспроизводит многоканальный звук и образы дисков (Cue Sheets). Он полностью бесплатен, не имеет внутренней рекламы и при этом предлагает возможности по обработке звука, которые обычно встречаются только в платных приложениях .

3. PixelPlayer — красота современного дизайна



Этот плеер создан для тех, кому важен не только звук, но и визуальный аспект. PixelPlayer выглядит так, будто его создали в Google.

Создан на языке Kotlin с использованием Jetpack Compose. Это значит, что интерфейс очень плавный, красивый и поддерживает Dynamic Color (подстройка цвета интерфейса под обои телефона).

Среди его преимуществ — встроенный редактор тегов и приятный минимализм. Разработчик активно экспериментирует с нейросетями, обещая в будущем AI-функции для создания уникальных плейлистов. Идеален для владельцев Pixel-смартфонов и всех ценителей языка дизайна Material.

4. Samsung Music —  идеально для владельцев смартфонов Galaxy



Предустановленное приложение от Samsung часто игнорируют, а зря. Это один из самых быстрых и стабильных плееров под Android.

Плеер идеально интегрирован с системой One UI. Он обеспечивает интуитивное управление жестами и поддерживает большинство популярных форматов (MP3, AAC, FLAC).

Главный плюс — скорость работы и минимальная нагрузка на батарею. Он не перегружен лишними функциями, но при этом умеет умно сортировать музыку и имеет встроенный таймер сна. Если вы пользуетесь наушниками Samsung, звук раскрывается максимально хорошо.

5. VLC for Android — видеоплеер, который отлично поет



Все знают VLC как всеядный видеоплеер, но его аудио-составляющая заслуживает отдельного места в топе.

VLC воспроизводит абсолютно любые аудиофайлы без установки кодеков. Если у вас есть битый файл или музыка в экзотическом формате, справится только VLC.

У него отличная навигация по папкам, он умеет djспроизводить звук из видео с выключенным экраном и абсолютно бесплатен. VLC — отличный выбор для тех, у кого очень старая и редкая коллекция файлов, а также как запасной вариант на все случаи жизни.
