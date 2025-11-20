5 лучших наушников для спорта за три копейки с AliExpress. Можно менять хоть каждый день

Фото: AliExpress
Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня собрали пять разных моделей Bluetooth-наушников, созданных специально для занятий спортом. У каждых есть своя особенность, так что выбирайте. Все наушники дешевле 2000 рублей.
OneOdio SuperEQ D72
Модель от суббренда компании OneOdio, которая специализируется на бюджетном хайрез-звуке. Наушники D72 выполнены в форме заушин с удобной гибкой перемычкой. На внешней хромовой части корпуса есть сенсорная зона для управления жестами, которые можно полностью отключить в мобильном приложении. А кейс можно крутить наподобие спиннера.
Две фишки модели:
- Светящаяся дужка. Она умеет светиться постоянно либо пульсировать. Если вы бегаете или ездите на велосипеде по темным улицам, то «горящие уши» точно заметят.
- Шумоподавление ANC. Несмотря на открытую конструкцию, оно реально работает и отсекает большую часть низких частот вокруг вас.
Haylou Airfree
Бренд известен доступными и качественными аксессуарами. Модель Airfree доступна в трех цветах — белом, черном и ярко-фиолетовом. Наушники сделаны в форме клипсы, которая цепляется на ушную раковину и держится там максимально прочно. Качество звука тут на уровне, а главная фишка — классного качества микрофоны для общения на ходу. От одного заряда живут порядка 8 часов.
AWEI A896BL
Модель в виде ободка, который соединяет наушники между собой — благодаря этому их можно вешать на шею, когда звук вам не нужен. Это водостойкие наушники с сертификацией IPX4, то есть подойдут даже пловцам. Основная фишка — костная проводимость, то есть решеток динамиков на корпусе нет совсем. Наушники прилегают к височной кости рядом с ухом и не закрывают его.
Baseus Bowie MF1
Наушники с открытой конструкцией и серьезными басами в звучании. Заушина гибкая и мягкая, а конструктивно наушники очень напоминают D72. Удобный плоский кейс не будет торчать в кармане. Для модели заявлена сертификация Hi-Res Audio и поддержка кодека LDAC. Да и сам бренд в рекламе, в общем-то, не нуждается.
OneOdio 801/802
Эти наушники тоже сделаны в форме заушины с сенсорным управлением, а корпус их полностью матовый, то есть царапины и отпечатки собирать не будет. Кейс плоский, удобный в переноске даже в нагрудном кармане. Основная фишка модели — сенсорный дисплей на крышке кейса. С него можно управлять воспроизведением и настройками наушников, выглядит он тоже симпатично.
