5 лучших наушников для спорта за три копейки с AliExpress. Можно менять хоть каждый день



Фото: AliExpress



Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня собрали пять разных моделей Bluetooth-наушников, созданных специально для занятий спортом. У каждых есть своя особенность, так что выбирайте. Все наушники дешевле 2000 рублей. Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня собрали пять разных моделей Bluetooth-наушников, созданных специально для занятий спортом. У каждых есть своя особенность, так что выбирайте. Все наушники дешевле 2000 рублей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Светящаяся дужка. Она умеет светиться постоянно либо пульсировать. Если вы бегаете или ездите на велосипеде по темным улицам, то «горящие уши» точно заметят.

Шумоподавление ANC. Несмотря на открытую конструкцию, оно реально работает и отсекает большую часть низких частот вокруг вас.

Модель от суббренда компании OneOdio, которая специализируется на бюджетном хайрез-звуке. Наушники D72 выполнены в форме заушин с удобной гибкой перемычкой. На внешней хромовой части корпуса есть сенсорная зона для управления жестами, которые можно полностью отключить в мобильном приложении. А кейс можно крутить наподобие спиннера.Две фишки модели:Бренд известен доступными и качественными аксессуарами. Модель Airfree доступна в трех цветах — белом, черном и ярко-фиолетовом. Наушники сделаны в форме клипсы, которая цепляется на ушную раковину и держится там максимально прочно. Качество звука тут на уровне, а главная фишка — классного качества микрофоны для общения на ходу. От одного заряда живут порядка 8 часов.Модель в виде ободка, который соединяет наушники между собой — благодаря этому их можно вешать на шею, когда звук вам не нужен. Это водостойкие наушники с сертификацией IPX4, то есть подойдут даже пловцам. Основная фишка — костная проводимость, то есть решеток динамиков на корпусе нет совсем. Наушники прилегают к височной кости рядом с ухом и не закрывают его.Наушники с открытой конструкцией и серьезными басами в звучании. Заушина гибкая и мягкая, а конструктивно наушники очень напоминают D72. Удобный плоский кейс не будет торчать в кармане. Для модели заявлена сертификация Hi-Res Audio и поддержка кодека LDAC. Да и сам бренд в рекламе, в общем-то, не нуждается.Эти наушники тоже сделаны в форме заушины с сенсорным управлением, а корпус их полностью матовый, то есть царапины и отпечатки собирать не будет. Кейс плоский, удобный в переноске даже в нагрудном кармане. Основная фишка модели — сенсорный дисплей на крышке кейса. С него можно управлять воспроизведением и настройками наушников, выглядит он тоже симпатично.