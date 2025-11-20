Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

5 лучших наушников для спорта за три копейки с AliExpress. Можно менять хоть каждый день

Олег
Фото: AliExpress
Фото: AliExpress

Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня собрали пять разных моделей Bluetooth-наушников, созданных специально для занятий спортом. У каждых есть своя особенность, так что выбирайте. Все наушники дешевле 2000 рублей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

OneOdio SuperEQ D72

D72

Модель от суббренда компании OneOdio, которая специализируется на бюджетном хайрез-звуке. Наушники D72 выполнены в форме заушин с удобной гибкой перемычкой. На внешней хромовой части корпуса есть сенсорная зона для управления жестами, которые можно полностью отключить в мобильном приложении. А кейс можно крутить наподобие спиннера.

Две фишки модели:
  • Светящаяся дужка. Она умеет светиться постоянно либо пульсировать. Если вы бегаете или ездите на велосипеде по темным улицам, то «горящие уши» точно заметят.
  • Шумоподавление ANC. Несмотря на открытую конструкцию, оно реально работает и отсекает большую часть низких частот вокруг вас.

Haylou Airfree

Airfree

Бренд известен доступными и качественными аксессуарами. Модель Airfree доступна в трех цветах — белом, черном и ярко-фиолетовом. Наушники сделаны в форме клипсы, которая цепляется на ушную раковину и держится там максимально прочно. Качество звука тут на уровне, а главная фишка — классного качества микрофоны для общения на ходу. От одного заряда живут порядка 8 часов.

AWEI A896BL

AWEI

Модель в виде ободка, который соединяет наушники между собой — благодаря этому их можно вешать на шею, когда звук вам не нужен. Это водостойкие наушники с сертификацией IPX4, то есть подойдут даже пловцам. Основная фишка — костная проводимость, то есть решеток динамиков на корпусе нет совсем. Наушники прилегают к височной кости рядом с ухом и не закрывают его.

Baseus Bowie MF1

Baseus

Наушники с открытой конструкцией и серьезными басами в звучании. Заушина гибкая и мягкая, а конструктивно наушники очень напоминают D72. Удобный плоский кейс не будет торчать в кармане. Для модели заявлена сертификация Hi-Res Audio и поддержка кодека LDAC. Да и сам бренд в рекламе, в общем-то, не нуждается.

OneOdio 801/802

801

Эти наушники тоже сделаны в форме заушины с сенсорным управлением, а корпус их полностью матовый, то есть царапины и отпечатки собирать не будет. Кейс плоский, удобный в переноске даже в нагрудном кармане. Основная фишка модели — сенсорный дисплей на крышке кейса. С него можно управлять воспроизведением и настройками наушников, выглядит он тоже симпатично.


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

0
Cсылки по теме:
Этот чехол для AirPods противопоказан слабонервным и впечатлительным
Самые необычные зарядки для iPhone и других смартфонов с AliExpress
Xiaomi выпустила супертонкий датчик протечки. Его уже можно купить на AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6475
Вася Вотафаков
Мне ни одни к сожалению не подходят тк я покупаю только те которые вставляются в уши и со специальной тоненькой душкой на ухо.
час назад в 15:39
#