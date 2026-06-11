5 новых функций экрана блокировки iOS 27, которые заставят вас обновиться

На этой неделе Apple представила iOS 27, но на WWDC всё внимание было уделено только обновленной Siri, хотя сама система получила кучу нововведений. Например, экран блокировки получил сразу 5 прикольных улучшений, которые вам точно захочется попробовать. Мы уже опробовали их, чтоб поделиться с вами.Сразу отметим, что некоторые из них представляют собой совершенно новые дополнения, а другие реализованы в виде доработки функций, представленных в iOS 26. Однако вместе они дают вам больше контроля над тем, как выглядит и ведет себя ваш экран блокировки.Новая функция расширения обоев в iOS 27 использует Apple Intelligence для автоматического расширения фотографии за пределы ее исходных границ, чтобы она более естественно заполняла весь экран блокировки. Если фотография слишком сильно обрезана, не соответствует соотношению сторон вашего iPhone или оставляет пустое пространство при размещении на экране блокировки, iOS 27 может сгенерировать дополнительный контент изображения по краям с помощью опции «Расширить». Она проанализирует существующее изображение и создаст соответствующие детали фона, которые сливаются с исходной фотографией, поэтому нет необходимости в агрессивной обрезке. Опцию «Расширить» также можно найти в приложении «Фотографии».На экране блокировки в iOS 27 появился новый компактный режим часов. Расположенный в правом верхнем углу панели «Шрифт и цвет», этот режим перемещает время из большого центрированного положения в компактный формат одной строкой рядом с датой и виджетами в верхней части экрана. Это хорошая опция, если вам нравится более минималистичный вид экрана блокировки, который лучше демонстрирует ваши обои.iOS 27 также расширяет возможности Image Playground, добавляя поддержку создания ИИ-обоев для экрана блокировки. Вы можете создавать собственные фоновые изображения, используя текстовые описания, и приложение будет генерировать их под ваш предпочтительный стиль, тематику или эстетику. У меня получилось вполне неплохо.В iOS 27 Apple добавила полнофункциональный ползунок Liquid Glass в разделе «Настройки» > «Внешний вид» > «Liquid Glass». Он изменяет прозрачность элементов Liquid Glass. Тут можно выбрать прозрачную версию Liquid Glass, которая позволяет части фона просвечивать, выбрать более непрозрачную, тонированную версию, которая улучшает читаемость текста, или выбрать что-то среднее. Конечно, это настройка работает на уровне всей системы, но она напрямую влияет на внешний вид ваших часов, кнопок, виджетов и уведомлений.Анимация Siri в iOS 27. В дополнение к масштабной модернизации чат-бота Siri AI от Apple, iOS 27 представляет обновленный интерфейс Siri. Вместо светящегося эффекта, который ранее очерчивал края дисплея с Apple Intelligence, теперь вращающийся шар Siri расширяется из Dynamic Island. Запросы и ответы Siri теперь также отображаются в более компактном интерфейсе вокруг динамического острова, не занимая весь экран блокировки. Но эти функции пока доступны только в США.