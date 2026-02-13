5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать







Инсайдер и аналитик GF Securities Джефф Пу в своей новой заметке для инвесторов описал ряд ключевых улучшений, которые Apple предложит в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Он считает, что они существенно прокачают продажи будущих устройств.

Первое нововведение — уменьшенный динамический остров. По слухам, подсветка Face ID будет перемещена под экран в моделях iPhone 18 Pro, что позволит уменьшить вырез в дисплее на этих устройствах. Так полезная площадь экрана станет больше.Вторая новая фича — переменная диафрагма. Согласно инсайдам, основная камера Fusion на 48 Мп в обеих моделях iPhone 18 Pro и Pro предложит переменную диафрагму. Это позволит пользователям контролировать количество света, проходящего через объектив камеры и достигающего сенсора, что обеспечит больший контроль над глубиной резкости. Но тут важно понимать, что в iPhone используются очень мелкие сенсоры на фоне китайских фотофлагманов, поэтому пока неясно, насколько значимым будет это улучшение.Третий плюс — чип A20 Pro. Он станет первым 2-нм чипом, что обеспечит существенное повышение производительности и энергоэффективности по сравнению с текущим A19 Pro, который и так справляется более, чем отлично.Четвёртое улучшение — чип N2. Как известно, все модели iPhone 17 и iPhone Air оснащены фирменным чипом Apple N1, который обеспечивает работу Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Он улучшает общую производительность и надежность персональной точки доступа и AirDrop. Ожидается, что модели iPhone 18 Pro получат чип N2, который расширит радиус стабильного действия и получит другие нововведения.Пятое изменение — модем C2. Многие блогеры, включая отечественных, уже отметили, что собственные модемы Apple C1 и C1X в iPhone 16e и iPhone Air работают гораздо лучше модемов Qualcomm. Но в этом поколении прошки не получили модем С-серии, зато в следующем будут оснащены моделью C2.Этих изменений действительно достаточно, чтобы продажи новых флагманов побили очередной рекорд. В частности, новый чип, модем и камеры с переменными диафрагмами — мы очень ждём. Скорее всего, Apple выпустит модели iPhone 18 Pro в сентябре.