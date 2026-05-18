5 обязательных шагов, чтобы защитить свою SIM-карту от мошенников

Олег


Не секрет, что телефонное и кибермошенничество сегодня распространено как никогда. Власти РФ борются с ним своими методами, но это не значит, что нам самим можно расслабиться и не думать о безопасности. 

Современная система авторизации в онлайне оказалась завязана на один-единственный ключ — SIM-карту с номером телефона. Поэтому защитить ее нужно в первую очередь. Вот как это сделать. 


Содержание: 


1. PIN-код 



Может показаться, что это функция из 2000-х (и по факту так оно есть), однако сегодня она куда более актуальна, чем раньше. Установленный PIN-код помешает злоумышленнику пользоваться вашей симкой, даже если он завладеет ею физически. Как так?

Дело в том, что PIN-код на SIM-карте блокирует ее работу. После установки в телефон или смартфон, а также в ряде случаев после выключения «Авиарежима», симка не подключается к сотовым вышкам — не отправляет и не принимает звонки и сообщения, а также не дает использовать интернет — пока не будет введен PIN-код. Если его не знать, то обладание пластиковым носителем становится бессмысленным. 



Обычно SIM PIN состоит из 4 цифр — кажется, не очень безопасно в век быстрого брутфорса и нейросетей. Вот только количество попыток ввода ограничено всего несколькими, а потом требуется уже ввод PUK-кода. Вероятность подбора становится околонулевой. 

Установить PIN-код обычно можно в настройках смартфона, после нажатия на SIM-карту в разделе «Подключения» или «Сотовая связь». Также есть специальное «SIM-меню» в списке функций самого устройства. 

2. Паспортные данные 



В последние несколько лет купить SIM-карту без паспорта или зарегистрированную на чужое имя практически невозможно, но так было не всегда. Лет 10-15 назад люди смотрели на симки проще; нередко бывало, когда один человек покупал десяток номеров и раздавал их всей семье или даже друзьям и коллегам. В результате вы пользуетесь номером «испокон веков» и давно забыли, что она фактически не ваша. 

Бывает и по-другому: если купить SIM не в операторском салоне, а у посредника, он может очень долго передавать договор оператору или вовсе забыть это сделать — в результате номер остается анонимным. А еще, если симка куплена очень давно, то у вас с того момента мог смениться паспорт или фамилия. Еще данные вашего паспорта мог неверно указать сотрудник при продаже номера. 

Таких случайностей или верениц совпадений может быть очень много, но результат у них общий — вы пользуетесь номером, доступ к которому можете потерять быстро и просто. Чтобы этого не случилось, обновите свои паспортные данные для SIM-карты. Для этого нужно сходить в салон связи с документом или привязать «Госуслуги» в ЛК на сайте оператора. В противном случае номер могут забрать — либо человек, на которого он оформлен, либо сам оператор (за непредоставление личных данных). А вместе с симкой уйдет вся ваша цифровая жизнь. 

3. Запрет на перевыпуск 



Иногда мошенники с помощью приемов социального инженеринга перевыпускают SIM-карту через оператора — сначала выманивают у вас необходимую информацию, а потом используют ее в разговоре с сотрудником оператора, чтобы выдать себя за вас. В некоторых случаях используется поддельная доверенность или сотрудника оператора просто подкупают. 

Всего этого можно избежать, если выдать оператору запрет на перевыпуск SIM-карты без вашего личного присутствия. Эта функция есть не у всех, но уточнить стоит. В некоторых случаях она подключается по USSD-запросу, а в других нужно идти в салон связи с паспортом и писать заявления. Результат один: оператор не имеет права перевыпустить вашу SIM, если не видит вас перед собой. Если это всё же произойдет, вы сможете подать в суд и выиграть дело. 

4. Запрет на оформление



Недавно на «Госуслугах» появилась еще одна полезная опция — запрет на оформление SIM-карт. Если его включить, ни один оператор не сможет оформить на вас новый номер, даже если вы присутствуете лично. Это защищает от социального инженеринга. Снять запрет можно лично в МФЦ, а установить — вот так: 

  • Откройте приложение «Госуслуги»
  • Нажмите на свое имя в верхнем углу экрана 
  • Выберите строку «Сим-карты»
  • Нажмите «Установить» в блоке «Запрет на оформление договоров связи». 


5. eSIM 


Использование eSIM нивелирует некоторые из перечисленных выше опасностей для номера. Например, eSIM невозможно потерять или украсть физически — она всегда находится внутри вашего смартфона. А еще с недавних пор даже перенести ее с одного устройства на другое можно только через процедуру перевыпуска. Приобрести электронную «симку» или заменить пластик на нее сегодня несложно, при этом она может выручить вас в определенный момент.

Выводы

Описанные выше шаги требуют определенной активности: сходить в салон связи, вчитаться в текст заявления, запомнить PIN-коды и пароли и так далее. Однако «безопасность» и «удобство» это всегда  противоположные понятия, и совместить их можно, лишь пойдя на компромисс. Уступка в плане безопасности однажды может стоить вам сбережений, репутации, а иногда и свободы. Особенно стоит позаботиться о детях и пожилых родственниках, которые могут быть особенно уязвимы перед мошенниками. 
Комментарии (2)

john.appleseed1
Хорошая статья 🫡
Сегодня в 10:06
samOsebe
Прекрасно написано. Теперь осталось убедить пользователей быть чистоплотными в получениях и бдительными с безопасностью.
Сегодня в 15:08
