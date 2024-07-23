5 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на линейку iPhone 16

Олег

iPhone 17 Slim


В последние месяцы инсайдеры сообщают всё больше подробностей о будущей линейке iPhone 17. Если верить им, то новинки 2025 года окажутся революционными, а все модели iPhone 16 будут почти копиями iPhone 15.

Издание MacRumors собрало пять больших изменений в iPhone 17, которые способны удержать фанатов от покупки более ранних моделей и дождаться презентации в сентябре 2025 года.

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  • Новый корпус. Прежде всего, будущий iPhone 17 Slim станет совершенно новой моделью в линейке. Именно он получит свежий корпус: супертонкий, алюминиевый, без лишних скруглений и более «изящный». В качестве примера указывается iPad Pro M4, который стал тоньше почти на 1 мм.
  • Дизайн задней панели. Блок камер iPhone 17 Slim полностью изменится; это не будет очередной сдвиг объектива по горизонтали, а полная переработка блока. Ожидается, что он будет похож на камеры в Pixel 6-8 линеек: выступающая над крышкой горизонтальная панель с расположенными в ряд объективами.
  • Новый дисплей. Он получит новую для iPhone диагональ 6,65 дюйма, а также технологию ProMotion и LTPO с динамической частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц. Вместе с iPhone 17 Slim Apple представит инновационное покрытие дисплея, которое описывают как «сверхтвердый антибликовый слой». Он будет прочнее, чем Ceramic Shield.
  • Новый Dynamic Island. Слухи о «зауженном» островке уже появлялись, и, похоже, они реализуются в iPhone 17 Slim. Элемент станет тоньше и уже, но подэкранного Face ID ждать пока не стоит. Фронталка в новинке станет 24-мегапиксельной и получит шестилинзовый объектив.
  • Новый чип. Судя по всему, Apple не успеет собрать 2 нм-чип для iPhone 17 Slim, но свежий A19 на 3 нм всё равно будет существенно лучше решений 2023 и 2024 года. А еще ожидается до 12 Гб оперативной памяти.

Разумеется, все эти нововведения приведут к удорожанию: iPhone 17 Slim будет стартовать с отметки в $1299. Однако для тех, кто привык покупать топовый iPhone Pro Max или устал от дизайна текущих айфонов, перечисленные выше аргументы, скорее всего, перевесят прибавку $100 к ценнику. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5897
Вася Вотафаков
Никогда такого не было и вот опять 🤣🤣🤣
час назад в 13:31
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samOsebe
+573
samOsebe
проще дождаться и посмотреть по факту.
час назад в 13:34
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tellurian
+1584
tellurian samOsebe
Однозначно. В сентябре узнаем и увидим. Осталось не много.
час назад в 13:44
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+194
antonchik55
Каждый год «n-причин не ждать новый iPhone, а взять модель через год». Каждый,ска,год
час назад в 14:17
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