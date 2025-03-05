5 причин купить подержанный iPhone и даже не думать о новом Android-смартфоне

Спустя три года после ухода Apple из России популярность её девайсов практически не снизилась, в отличие от цен на новинки. Ранее ритейлеры были привязаны к негласной РРЦ от самой Apple, а теперь ставят как можно ниже, чтобы обойти конкурентов по рынку — ведь все «яблоки» в России отныне на равном положении, официальных сервисных центров Apple больше нет. Покупателям всё это только в плюс (разумеется, кроме отсутствия СЦ).
1. Сэкономить на аксессуарахУдивительно, но для девайсов Apple продается такое количество чехлов, стекол, пленок и прочих аксессуаров, что ни один Android-девайс даже рядом не лежал. Для любой модели iPhone последнего десятилетия вы совершенно точно найдете десятки видов чехлов самых разных цветов, материалов и спецификаций, причем стоить они будут буквально от 50 рублей на тех же Wildberries и OZON. А для своего свеженького Android-смартфона придется выбирать из 2-3 вариантов, и стоимость их вас неприятно удивит — 300-500 рублей за чехол или даже больше.
То же касается защитных стекол для экрана, для любого iPhone его можно найти от 80 рублей — причем со скруглением, идеальной прозрачностью и олеофобным покрытием. Для своего пикселя я искал стекло месяца два, в итоге купил за 400 рублей и оно оказалось «зернистым». Для Apple Watch можно найти любого рода ремешки и браслеты, и они будут стоить на 20-50% дешевле, чем точно такие же, но со стандартным креплением 22 мм.
Парадоксальный факт: потратившись на iPhone, вы сэкономите на чехлах; причем не только деньги, но и нервы. Если, конечно, не берете оригинальные кейсы Apple.
2. Почувствовать, что такое идеальная ОС
Как ни крути, но в бытовом использовании китайским оболочкам Android далеко до iOS — а именно их зачастую получаешь в комплекте с доступными и среднебюджетными девайсами. Система от Apple максимально оптимизирована, отточена, не побоюсь этого слова — вылизана. Багов в ней минимум, а плавности и эстетики — максимум.
Нет сомнений, в отдельных вопросах iOS всё еще уступает Android — к примеру, в обилии настроек всего и вся, в возможностях кастомизации, в более свободной передаче данных между устройствами. Но рядовому пользователю всё это зачастую не просто ненужно, а даже мешает: приходится вникать, разбираться, тратить время и мозговой ресурс.
В iOS всё просто: либо есть настройка из двух позиций, либо её нет вовсе. Apple многое решает за пользователя, и не зря. В 2025 году большинство людей всё еще совсем не против, чтобы вместо них решили что-то, в чем они не разбираются.
3. Попробовать идеальные версии привычных приложений
Удивительно, но философия отточенности iOS перенимается сторонними разработчиками, которые создают софт для смартфонов. Одно и то же приложение для Android и iOS может катастрофически отличаться по качеству — и совсем не редко. Понимаешь это, сравнивая популярный софт на обеих ОС просто «в лоб».
Несколько примеров из личной практики:
- Приложение YouTube на Google Pixel несколько лет имеет баг — кнопки управления не пропадают сами по ходу воспроизведения ролика, и Google не фиксит его в своем приложении на своей же ОС и своем же смартфоне.
- Вчера в приложении Telegram на планшете Honor (MagicOS 7) я попытался добавить новый контакт и не смог: после ввода имени и номера телефона кнопка «Добавить контакт» просто не срабатывала.
- В приложении для видеоконференций Zoom кнопка «Поднять руку» спрятана в меню «Дополнительно» на всех устройствах и версиях Android, изменить эту настройку нельзя, хотя панель управления полупустая. На iOS и iPhone кнопка «Поднять руку» находится в первом доступе безо всяких настроек.
Таких нюансов я замечал очень много, но не все успевал фиксировать и запоминать. Не будем поднимать тему с отвратительным дизайном Telegram для Android — уже достаточно сказано об этом ранее. Факт остается фактом: приложения одних и тех же компаний и сервисов гораздо лучше отточены и продуманы именно на iOS, а не на Android.
4. Не потерять в деньгах
Почему я в начале сказал именно о подержанном iPhone? Потому что купить новый запечатанный может позволить себе далеко не каждый россиянин. Кредит на айфон мы не рассматриваем, так как вариант крайне маргинальный. А вот Android-смартфоны предлагаются десятками моделей в каждой ценовой нише — от 6 тысяч рублей до бесконечности. И всё же есть важная причина купить подержанный iPhone вместо запечатанного Android-смартфона.
Состоит она в том, что «яблоки» практически не теряют в цене спустя годы. Продать же купленный новым Android-смартфон хотя бы за 70% от его стоимости спустя 1-3 года — задача практически невозможная. Будь это Xiaomi, Vivo, Huawei или великий Galaxy, неважно. После того как деньги отданы, смартфон теряет в цене процентов 20-30, а после вскрытия и использования — половину. Небольшое исключение — Google Pixel, телефоны относительно редкие и дешевеют медленнее.
Например, в октябре 2023 я купил iPhone 12 с рук за 31000 рублей, а в мае 2024 продал его... за 31000 рублей.
Само собой, у айфонов тоже не всё так однозначно. К примеру, купив на вторичке годовалую модель, спустя еще год она тоже подешевеет, так как ценник движется со всем рынком. А вот устройства 3-4-летней давности уже настоялись и дешевеют очень медленно. Купив сегодня условный iPhone 13 Pro за условные 35 тысяч рублей вы запросто продадите его через год-другой не ниже 30 тысяч, а может и больше.
5. Получить флагман занедорого
Всё просто: каждый номерной iPhone выпускается как флагман в своем году, и в плане качества остается таковым очень долго. Среди производителей смартфонов на Android всё не так: у них существует десяток градаций бюджетных и среднебюджетных моделей, так что вы скорее всего купите искусственно урезанное устройство.
Вернемся к условному iPhone 13 Pro: смартфон подарит вам ощущения флагмана и предложит абсолютно всё, что было доступно в 2022 году — а это не так уж давно, индустрия стагнирует и никаких прорывов за эти три года мы не видели. В «тринашке» есть лучший за свою цену дисплей с Pro Motion, три обалденные камеры со съемкой видео вне конкуренции даже в 2025-м, стильный и узнаваемый дизайн с матовым стеклом и скругленными углами. Купив его, можно просто кайфовать каждый день — особенно с учетом предыдущих четырех причин.
Есть у iPhone всего одна ахиллесова пята — 120 Гц. Повышенная частота экрана сегодня присутствует даже в бюджетных Android-смартфонах, а Apple жадничает и добавляет её только в Pro-шки. Однако всё не так страшно. Поверьте, условный Redmi со 120 Гц за 20 тысяч рублей потеряется на фоне бэушного iPhone 12 за те же деньги по всем остальным факторам выбора.
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