5 причин купить подержанный iPhone и даже не думать о новом Android-смартфоне





Спустя три года после ухода Apple из России популярность её девайсов практически не снизилась, в отличие от цен на новинки. Ранее ритейлеры были привязаны к негласной РРЦ от самой Apple, а теперь ставят как можно ниже, чтобы обойти конкурентов по рынку — ведь все «яблоки» в России отныне на равном положении, официальных сервисных центров Apple больше нет. Покупателям всё это только в плюс (разумеется, кроме отсутствия СЦ).

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