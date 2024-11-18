5 причин, почему Telegram — далеко не шедевр. Проблемы не исправляют, а только плодят новые

Олег



Telegram — это образец взрывной популярности при относительно низких финансовых вложениях в рекламу. Мессенджер поднялся отчасти на своевременном внедрении нужных пользователю фич, а также в немалой степени на культе личности свободного и независимого «интернет-самурая» Павла Дурова, который, впрочем, сейчас значительно присмирел и выкладывает более человечные снимки.

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При всех плюсах и универсальности Telegram он не лишен проблем, некоторые из которых не устраняются годами. Изначально Дуров просил «понять и простить» его команду, потому что она очень маленькая и работает практически на чистом энтузиазме, так как мессенджер полностью бесплатен и не зарабатывает даже на продаже данных пользователей (честно); однако сегодня это далеко не так — Telegram постоянно обрастает новыми и новыми платными фичами, но, кажется, совершенно не собирается менять подход к работе.

1. Сбои



Кажется, новости о сбоях в работе всего сервиса Telegram или отдельных его функций стали настолько повседневными, что никого уже особо не интересует. Открыл приложение, увидел «Обновление» более трех секунд, подумал «опять телега сдохла» и пошел заниматься другими делами.

Еще пару лет назад сбой был исключением, а не правилом: Дуров активно выказывал в публичном поле свою конкурентную настроенность по отношению к WhatsApp и Signal, и регулярно хвастался стабильностью Telegram на их фоне. Однако теперь соперничество пропало из паблика, а на смену ему пришли постоянные глюки серверов Telegram, которые зачастую даже не комментируются его командой.

2. Звонки


Фото: Unsplash

Они появились в Telegram очень давно, но пользоваться ими на рубеже 2024-25 — та еще нервотрепка. При идентичном качестве интернет-соединения аудио- и видеозвонки в WhatsApp, Skype, Zoom и Viber работают катастрофически лучше, чем в «телеге». Поначалу это выглядело как временное следствие неотрегулированности ресурсов, но сейчас плохая связь в Telegram — скорее тенденция, которую все приняли.

Знаю по себе: если нужно до кого-то дозвониться, то я автоматом выбираю WhatsApp; а когда люди звонят мне в телеграм и бессвязно заикаются в трубку, я прошу их пользоваться для звонков «зеленым» мессенджером. Любопытно, как базовая функциональность современного мессенджера — интернет-звонки — была внедрена в Telegram совершенно посредственно и «для галочки». Непохоже, чтобы Павел собирался с этим что-то сделать в обозримом будущем.

3. Отсутствие поддержки



Как я уже писал выше, отсутствие полноценной службы поддержки с операторами ранее объяснялось как вынужденная необходимость, поскольку команда маленькая и трудится за еду интерес. В то время Telegram действительно был полностью бесплатным и очень гордился этим, однако сегодня всё изменилось: миллионы людей платят за подписку Premium, но получают лишь смайлики, стикеры и расшифровку голосовых сообщений. В случае возникновения проблем обращаться просто некуда.

А обратиться порой очень хочется: публичные чаты пестрят распространителями запрещенки, в личку из ниоткуда ломятся странные персоны, а функции мессенджера не всегда работают как должно. Согласен, в целом поводы написать в поддержку Telegram возникают у большинства из нас не так уж часто, но дело даже не в этом. Адекватная поддержка 24/7 — это де-факто норма для любого уважающего себя онлайн-сервиса в 2024-25 году. К сожалению, по этому параметру Telegram болтается где-то в конце рейтинга рядом с Wildberries.

4. Дизайн на Android



Удивительно, насколько команда разработчиков Telegram наплевала на Android-версию своего приложения. Несмотря на регулярные жалобы Дурова в сторону Apple и его призывы переходить на свободный и независимый Android, мессенджер на этой платформе выглядит устаревшим и убогим. В нём буквально воняет 2010-ми годами, поскольку дизайн-код не менялся со времен Android 5-6.

Я уже бомбил на пофигизм Telegram в адрес Android-пользователей, и повторюсь еще раз: почему до сих пор не переделано боковое меню? Сама Google отказалась от него несколько лет назад, поскольку жест вызова этого меню конфликтовал с жестом «Назад» от левого края экрана. В Telegram вы до сих пор иногда можете пофлексить, дергая левый край экрана к центру и наблюдая, как приложение и система дерутся друг с другом за этот жест. Стыд и позор, Паша. Похоже, сделать красивое и удобное приложение для iOS тебя заставила не любовь к своим фанатам, а исключительно модераторы App Store.

5. Мини-приложения



Это относительно новая фича мессенджера, которая застряла в развитии сразу после релиза. И в этом виноват исключительно сам Telegram. Разработчики увидели в мини-приложениях лишь удобный способ запустить 100500 разных криптопомоек, но ничего полезного на этой платформе так и не появилось, за исключением «Кошелька».

Чтобы созданная вами отрасль с неочевидными профитами развивалась, вам нужно показать пример, как ею пользоваться. Какой пример показала команда Telegram? Да никакого. «Кошелек» это юридически сторонний проект, Notcoin — тоже. Сам Дуров не выпустил ни одного мини-приложения, зато в своем канале регулярно и заливисто трещит клавиатурой о «международном сообществе», которое якобы продвигает этот раздел мессенджера в новые неизведанные миры.

Где мини-приложения соцсетей? Где аудио-видеоплееры? Где ин-апп клиент YouTube, ИИ-генератор картинок, мини-приложения для отслеживания посылок, заказа продуктов — хоть что-нибудь для бытового использования от самой команды мессенджера? Похоже, Павла вполне устраивает текущее направление развития мини-аппов в сторону бестолковых криптоигр. Если это так, то мы упустили огромный потенциал Telegram как суперприложения. Обидно и жаль.


Разумеется, это не все недостатки Telegram, о ранее я писал о других минусах, которые бесят лично меня, как пользователя. И само собой, плюсов в мессенджере больше, чем недостатков, никто не спорит с этим.

Мы лишь подчеркиваем неприятную и грустную тенденцию IT-гигантов: выпустив продукт или новую функцию, их не спешат доводить до идеала, предпочитая путь наименьшего сопротивления. 

4
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Комментарии

+193
Сергей Кондрашин
Вопрос. Который мне не даёт покоя. Почему люди для звонков пользуют мессенджеры а не сотовую связь? Стоимость звонка мизерная. Связь в подавляющих случаях существенно лучше. Но нет. Молодёжь выбирает кривую и косую, но интернет связь. :)
Сегодня в 17:15
#
samOsebe
+585
samOsebe Сергей Кондрашин
Типа удобно. На примере моей мамы.. Ей лень выходить из ватсапа и заходить в телефонную связь. Там не отходя от кассы кнопку тык, и вуаля. А уж что связь не очень — терпите. И очень обиделась когда заблокировал её в ватсапе.
2 часа назад в 18:20
#
+261
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 Сергей Кондрашин
Если сигнал Wi-Fi бодрее, чем подключение к сотовой сети, то выберу интернет-звонок – и для батарейки лучше, и электро-магнитная нагрузка на организм ниже 😊
49 минут назад
#
tellurian
+2063
tellurian Сергей Кондрашин
Некоторым это удобнее. Кроме того, дешевле, если связь с людьми из разных городов/стран.
32 минуты назад
#
lonelysoul
+409
lonelysoul
По мне, так и у WhatsApp на Андроид дизайн устаревший и неудобный.
2 часа назад в 17:56
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