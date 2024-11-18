5 причин, почему Telegram — далеко не шедевр. Проблемы не исправляют, а только плодят новые





Telegram — это образец взрывной популярности при относительно низких финансовых вложениях в рекламу. Мессенджер поднялся отчасти на своевременном внедрении нужных пользователю фич, а также в немалой степени на культе личности свободного и независимого «интернет-самурая» Павла Дурова, который, впрочем, сейчас значительно присмирел и выкладывает более человечные снимки.

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