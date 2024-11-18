5 причин, почему Telegram — далеко не шедевр. Проблемы не исправляют, а только плодят новые

Telegram — это образец взрывной популярности при относительно низких финансовых вложениях в рекламу. Мессенджер поднялся отчасти на своевременном внедрении нужных пользователю фич, а также в немалой степени на культе личности свободного и независимого «интернет-самурая» Павла Дурова, который, впрочем, сейчас значительно присмирел и выкладывает более человечные снимки.
1. Сбои
Кажется, новости о сбоях в работе всего сервиса Telegram или отдельных его функций стали настолько повседневными, что никого уже особо не интересует. Открыл приложение, увидел «Обновление» более трех секунд, подумал «опять телега сдохла» и пошел заниматься другими делами.
Еще пару лет назад сбой был исключением, а не правилом: Дуров активно выказывал в публичном поле свою конкурентную настроенность по отношению к WhatsApp и Signal, и регулярно хвастался стабильностью Telegram на их фоне. Однако теперь соперничество пропало из паблика, а на смену ему пришли постоянные глюки серверов Telegram, которые зачастую даже не комментируются его командой.
2. Звонки
Фото: Unsplash
Они появились в Telegram очень давно, но пользоваться ими на рубеже 2024-25 — та еще нервотрепка. При идентичном качестве интернет-соединения аудио- и видеозвонки в WhatsApp, Skype, Zoom и Viber работают катастрофически лучше, чем в «телеге». Поначалу это выглядело как временное следствие неотрегулированности ресурсов, но сейчас плохая связь в Telegram — скорее тенденция, которую все приняли.
Знаю по себе: если нужно до кого-то дозвониться, то я автоматом выбираю WhatsApp; а когда люди звонят мне в телеграм и бессвязно заикаются в трубку, я прошу их пользоваться для звонков «зеленым» мессенджером. Любопытно, как базовая функциональность современного мессенджера — интернет-звонки — была внедрена в Telegram совершенно посредственно и «для галочки». Непохоже, чтобы Павел собирался с этим что-то сделать в обозримом будущем.
3. Отсутствие поддержки
Как я уже писал выше, отсутствие полноценной службы поддержки с операторами ранее объяснялось как вынужденная необходимость, поскольку команда маленькая и трудится за
А обратиться порой очень хочется: публичные чаты пестрят распространителями запрещенки, в личку из ниоткуда ломятся странные персоны, а функции мессенджера не всегда работают как должно. Согласен, в целом поводы написать в поддержку Telegram возникают у большинства из нас не так уж часто, но дело даже не в этом. Адекватная поддержка 24/7 — это де-факто норма для любого уважающего себя онлайн-сервиса в 2024-25 году. К сожалению, по этому параметру Telegram болтается где-то в конце рейтинга рядом с Wildberries.
4. Дизайн на Android
Удивительно, насколько команда разработчиков Telegram наплевала на Android-версию своего приложения. Несмотря на регулярные жалобы Дурова в сторону Apple и его призывы переходить на свободный и независимый Android, мессенджер на этой платформе выглядит устаревшим и убогим. В нём буквально воняет 2010-ми годами, поскольку дизайн-код не менялся со времен Android 5-6.
Я уже бомбил на пофигизм Telegram в адрес Android-пользователей, и повторюсь еще раз: почему до сих пор не переделано боковое меню? Сама Google отказалась от него несколько лет назад, поскольку жест вызова этого меню конфликтовал с жестом «Назад» от левого края экрана. В Telegram вы до сих пор иногда можете пофлексить, дергая левый край экрана к центру и наблюдая, как приложение и система дерутся друг с другом за этот жест. Стыд и позор, Паша. Похоже, сделать красивое и удобное приложение для iOS тебя заставила не любовь к своим фанатам, а исключительно модераторы App Store.
5. Мини-приложения
Это относительно новая фича мессенджера, которая застряла в развитии сразу после релиза. И в этом виноват исключительно сам Telegram. Разработчики увидели в мини-приложениях лишь удобный способ запустить 100500 разных криптопомоек, но ничего полезного на этой платформе так и не появилось, за исключением «Кошелька».
Чтобы созданная вами отрасль с неочевидными профитами развивалась, вам нужно показать пример, как ею пользоваться. Какой пример показала команда Telegram? Да никакого. «Кошелек» это юридически сторонний проект, Notcoin — тоже. Сам Дуров не выпустил ни одного мини-приложения, зато в своем канале регулярно и заливисто трещит клавиатурой о «международном сообществе», которое якобы продвигает этот раздел мессенджера в новые неизведанные миры.
Где мини-приложения соцсетей? Где аудио-видеоплееры? Где ин-апп клиент YouTube, ИИ-генератор картинок, мини-приложения для отслеживания посылок, заказа продуктов — хоть что-нибудь для бытового использования от самой команды мессенджера? Похоже, Павла вполне устраивает текущее направление развития мини-аппов в сторону бестолковых криптоигр. Если это так, то мы упустили огромный потенциал Telegram как суперприложения. Обидно и жаль.
Разумеется, это не все недостатки Telegram, о ранее я писал о других минусах, которые бесят лично меня, как пользователя. И само собой, плюсов в мессенджере больше, чем недостатков, никто не спорит с этим.
Мы лишь подчеркиваем неприятную и грустную тенденцию IT-гигантов: выпустив продукт или новую функцию, их не спешат доводить до идеала, предпочитая путь наименьшего сопротивления.