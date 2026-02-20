5 причин, почему все побегут покупать самый яркий MacBook







Инсайдеры и авторитетный источники уверены, что уже 4 марта компания Apple представит самый доступный и чрезвычайно яркий ноутбук за всю свою историю. Многие уже называют будущий MacBook самым смелым компьютером бренда со времён iBook. Но это далеко не единственные причины, по которым он станет абсолютным хитом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным инсайдеров, Apple тестировала яркие расцветки ещё для MacBook Air с чипом M2 в 2022 году. Тогда модель в итоге вышла в привычных оттенках — серебристом, золотистом, тёмно-сером и тёмно-синем. Однако, как утверждает Instant Digital, внутри компании рассматривалась более смелая палитра — в духе 24-дюймового iMac. Похоже, тогда проект отложили, но идея не умерла. Теперь эти цвета могут достаться бюджетному MacBook.Эту же информацию подтвердил Марк Гурман из Bloomberg. Он добавил, что компания тестировала светло-жёлтый, светло-зелёный, синий, розовый, серебристый и тёмно-серый варианты корпуса. Не факт, что выйдут все, но даже часть из них сделает устройство самым ярким ноутбуком Apple со времён iBook G3 конца 90-х.Главный козырь — цена. Ожидается, что новинка будет стоить от $599 или $699, что значительно дешевле базового MacBook Air. При этом девайс предложит более компактный корпус с экраном менее 13 дюймов, а за производительность будет отвечать чип A18 Pro или A19 Pro. В теории последний сопоставим с M2, поэтому его запаса хватит для базовых задач на долгие годы. Плюс с таким чипом и небольшим экраном новый MacBook сможет предложить колоссальную автономность в сравнении с любыми аналогами в бюджете до $1000.Фактически Apple хочет выпустить лёгкий, тонкий и доступный ноутбук, ориентированный на студентов и корпоративный сегмент, чтобы напрямую конкурировать с Chromebook и другими бюджетными устройствами. Новый MacBook предложит яркие расцветки, более компактный корпус, относительно мощный и свежий чипсет, запас автономности в ~17-20 часов и ценник уровня iPad Air.Сейчас многие выбирают MacBook Air именно за его лёгкость, доступность и стабильность при работе с документами, браузером, лёгкой обработке фоток и монтаже видео. По сути, это самый дешёвый ноутбук Apple на сегодня, но когда появится более доступная альтернатива, выбирать будут именно её.Если всё подтвердится, это будет уничтожающий удар по рынку Windows-ультрабуков. Видимо, Apple давно хотела зайти в сегмент доступных компьютеров, но раньше либо не сходилась экономика, либо технологии не позволяли. Сейчас для релиза бюджетного MacBook просто идеальный момент: энергоэффективные мобильные чипы, оптимизированная macOS и отлаженное производство создают благоприятную среду для реализации проекта.