5 причин смотреть открытие WWDC 2026: что Apple покажет перед увольнением Тима Кука

С 8 по 12 июня в Apple Park пройдёт конференция для разработчиков WWDC 2026. Она принесёт во все операционные системы компании масштабные изменения: слухи и утечки рисуют будущее, где центральное место занимает искусственный интеллект и полностью переработанный помощник Siri. Ниже перечислены пять ключевых нововведений, которых стоит ждать от предстоящего анонса.. Siri получит собственное приложение в стиле чат-бота с историей диалогов и поддержкой голосового и текстового ввода. Известно, что Apple заключила соглашение с Google и сможет использовать кастомизированную модель Gemini в качестве «мозга» для своего ассистента. При этом компания планирует внедрить возможность переключения между различными ИИ-агентами (например, Gemini, Claude или ChatGPT). Для защиты конфиденциальности сложные запросы будут обрабатываться системой Private Cloud Compute непосредственно на пользовательском устройстве, чтобы личные чувствительные не передавались на серверы партнёров.. В операционной системе появится новый способ вызова ассистента — жестом свайпа от верхней части экрана, который откроет панель Siri прямо в Dynamic Island. Ассистент научится понимать контекст происходящего на экране и сможет выполнять сложные, многокомпонентные запросы, взаимодействуя сразу с несколькими приложениями. Кроме того, Siri появится в приложении «Камера», где заменит функцию Visual Intelligence: достаточно навести камеру на объект, чтобы получить всю необходимую информацию о нём и, в зависимости от контекста, мгновенно совершить действие — например, забронировать столик в ресторане. Она также будет встроена в строку поиска, что сделает ассистента основным системным ИИ-интерфейсом.. Приложение «Камера» получит обновление: интерфейс станет настраиваемым — пользователи смогут добавлять или убирать часто используемые элементы управления. В приложении «Фото» дебютируют два инструмента на базе Apple Intelligence: «Перекомпоновать» (Reframe), который позволит изменить перспективу снимка, и «Расширить» (Extend), заполняющий недостающие фрагменты изображения с помощью генеративного ИИ. При этом Apple, возможно, начнёт добавлять специальные водяные знаки к фотографиям, которые были обработаны ИИ. Эти изменения превратят систему из простого средства съёмки в мощный инструмент для творчества, адаптированный под нужды конкретного пользователя.. Ожидается, что macOS 27 получит кодовое имя Big Bear, и это обновление будет посвящено не столько нововведениям, сколько увеличению стабильности и производительности, а также доработке интерфейса. Продолжая парадигму Snow Leopard, операционная система будет оптимизирована для повышения эффективности и надёжности, а не для добавления новых функций. Пользователи получат улучшенную версию «жидкого стекла» (Liquid Glass) с настройкой прозрачности, теней и отражений. Big Bear может стать последней версией macOS с поддержкой приложений, разработанных для устройств с процессорами Intel.Операционная система для смарт-часов Apple получит улучшенное отслеживание сердечного ритма, новые циферблаты, а также функцию обнаружения гипертонии. Апдейт также может включать в себя новые циферблаты.Эта презентация станет последней для Тима Кука. Он уйдёт в отставку 1 сентября 2026 года, передав бразды правления Джону Тернусу, и поэтому это событие знаменует собой начало новой эры для Apple.