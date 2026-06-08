5 причин смотреть открытие WWDC 2026: что Apple покажет перед увольнением Тима Кука
С 8 по 12 июня в Apple Park пройдёт конференция для разработчиков WWDC 2026. Она принесёт во все операционные системы компании масштабные изменения: слухи и утечки рисуют будущее, где центральное место занимает искусственный интеллект и полностью переработанный помощник Siri. Ниже перечислены пять ключевых нововведений, которых стоит ждать от предстоящего анонса.
Полностью переработанная Siri с отдельным приложением и выбором ИИ-моделей. Siri получит собственное приложение в стиле чат-бота с историей диалогов и поддержкой голосового и текстового ввода. Известно, что Apple заключила соглашение с Google и сможет использовать кастомизированную модель Gemini в качестве «мозга» для своего ассистента. При этом компания планирует внедрить возможность переключения между различными ИИ-агентами (например, Gemini, Claude или ChatGPT). Для защиты конфиденциальности сложные запросы будут обрабатываться системой Private Cloud Compute непосредственно на пользовательском устройстве, чтобы личные чувствительные не передавались на серверы партнёров.
Глубокая интеграция Siri в интерфейс iOS 27 и iPadOS 27. В операционной системе появится новый способ вызова ассистента — жестом свайпа от верхней части экрана, который откроет панель Siri прямо в Dynamic Island. Ассистент научится понимать контекст происходящего на экране и сможет выполнять сложные, многокомпонентные запросы, взаимодействуя сразу с несколькими приложениями. Кроме того, Siri появится в приложении «Камера», где заменит функцию Visual Intelligence: достаточно навести камеру на объект, чтобы получить всю необходимую информацию о нём и, в зависимости от контекста, мгновенно совершить действие — например, забронировать столик в ресторане. Она также будет встроена в строку поиска, что сделает ассистента основным системным ИИ-интерфейсом.
Настраиваемое приложение «Камера» и новые инструменты «Фото». Приложение «Камера» получит обновление: интерфейс станет настраиваемым — пользователи смогут добавлять или убирать часто используемые элементы управления. В приложении «Фото» дебютируют два инструмента на базе Apple Intelligence: «Перекомпоновать» (Reframe), который позволит изменить перспективу снимка, и «Расширить» (Extend), заполняющий недостающие фрагменты изображения с помощью генеративного ИИ. При этом Apple, возможно, начнёт добавлять специальные водяные знаки к фотографиям, которые были обработаны ИИ. Эти изменения превратят систему из простого средства съёмки в мощный инструмент для творчества, адаптированный под нужды конкретного пользователя.
macOS 27 Big Bear: стабильность и доработка Liquid Glass. Ожидается, что macOS 27 получит кодовое имя Big Bear, и это обновление будет посвящено не столько нововведениям, сколько увеличению стабильности и производительности, а также доработке интерфейса. Продолжая парадигму Snow Leopard, операционная система будет оптимизирована для повышения эффективности и надёжности, а не для добавления новых функций. Пользователи получат улучшенную версию «жидкого стекла» (Liquid Glass) с настройкой прозрачности, теней и отражений. Big Bear может стать последней версией macOS с поддержкой приложений, разработанных для устройств с процессорами Intel.
watchOS 27: ещё больше заботы о здоровье. Операционная система для смарт-часов Apple получит улучшенное отслеживание сердечного ритма, новые циферблаты, а также функцию обнаружения гипертонии. Апдейт также может включать в себя новые циферблаты.
Эта презентация станет последней для Тима Кука. Он уйдёт в отставку 1 сентября 2026 года, передав бразды правления Джону Тернусу, и поэтому это событие знаменует собой начало новой эры для Apple.
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