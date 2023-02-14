5 причин взять и перейти на Apple Silicon Mac. Пора избавляться от старья на Intel

В 2020 году компания Apple буквально совершила революцию в мире портативных компьютеров. В тот день Тим Кук с гордостью представил собственный процессор Apple Silicon M1 и первый компьютер под его управлением — MacBook Air.
Чипы Apple Silicon разработаны и изготавливаются на ARM-архитектуре, которая сама по себе имеет ряд преимуществ перед x86, а вкупе с кропотливой работой инженеров Apple и адаптацией чипа под конкретные продукты и их ПО релиз смело можно назвать самым интересным за прошедшие 10-12 лет.
С выхода самого первого SoC Silicon M1 прошло почти три года. Такой временной промежуток и несколько новых поколений «яблочных» чипов позволяют сделать определенные выводы об успехах Apple. В этой статье мы собрали пять причин навсегда отказаться от Intel и AMD и перейти на Apple Silicon Mac.
1. Автономность
Если говорить о портативных компьютерах, то один из ключевых факторов в таком устройстве — автономность. Начиная с 2009 года, Apple тщетно пыталась создать ультрабук, который будет тонким, легким, достаточно производительным, и при этом сможет работать более 10 часов от одного заряда. За прошедшие 14 лет мир увидел MacBook AIr, MacBook 12, и снова MacBook Air в новом корпусе 2018 года, но все эти девайсы кое-что объединяло: это были тонкие, красивые и иногда автономные… калькуляторы.
К сожалению, компания Intel не могла предоставить Apple достаточно быстрые чипы, которые при этом потребляли бы минимум энергии. Инженерам постоянно приходилось балансировать между скоростью работы компьютера и его автономностью. В 2020 году всё это осталось в прошлом.
MacBook Air M1 побил все рекорды по времени работы от одного заряда. Его скромных 4300 mAh могло хватать на 12-17 часов работы, а Pro-версия MacBook 2020 жила и того дольше. Всё это благодаря ARM-архитектуре SoC Silicon M — если говорить очень просто, то чипы сделаны по образу и подобию процессоров в iPhone, а не в привычных компьютерах.
Silicon M1 и M2 очень экономно потребляют заряд, благодаря чему вы сможете работать с ультрабуком гораздо дольше, чем ожидаете при его покупке. Да, ультрабуки на Intel тоже умеют работать от аккумулятора 10+ часов, но чип от Apple даже при прочих равных превосходит их по производительности. О ней и поговорим дальше.
2. Производительность
Процессор Apple Silicon M1 оказался невероятно мощным для 2020 года. Вряд ли вы сможете найти хоть один обзор MacBook Air M1, в котором автор остался бы недоволен его скоростью и отзывчивостью. Тонкий базовый ультрабук, ранее считавшийся девайсом для соцсетей и работы с текстом, бодро ворочал фотошоп и видеомонтаж даже с 8 Гб оперативной памяти и рвал в бенчмарках некоторые настольные горячие «печки». То же касалось и Mac mini.
Для Apple был очень важен оглушительный эффект от первого запуска собственных ARM-чипов, и цель была достигнута: ни конкуренты, ни пользователи явно не ожидали, что M1 будет настолько хорош.
Релиз Silicon M2 несколько смазал эффект: чип получился более горячим, чем хотелось, а в производительности по сравнению с M1 прибавил довольно скромно. Но всё же Apple удалось прикрыть этот конфуз лопухом обновленного дизайна MacBook Air, благодаря чему запуск нового поколения SoC прошел в целом довольно позитивно.
За неполные три года компания успела выпустить несколько «разогнанных» версий M1 и M2: Silicon M1 Pro, Silicon M1 Max, Silicon M1 Ultra, Silicon M2 Pro и Silicon M2 Max. Все эти чипы оказывались один другого мощнее, а последний из перечня блогеры и вовсе назвали «излишне производительным». Напомню, что всё это — в ноутбуках, которые отнюдь не отличаются монструозными габаритами и весом.
3. ВыгодаMac с чипом Silicon M — это крайне выгодная покупка. Дело в том, что после 2020 года компьютеры Apple стали существенно привлекательнее в вопросе цена/производительность.
К примеру, возьмем всё тот же MacBook Air M1. Это самый старый Mac с «яблочным» чипом, и стоит он сегодня в России около 70 000 рублей. За эти деньги вы получаете алюминиевый ультрабук толщиной всего 0,4-1,6 см, весом 1,3 кг и автономностью от 12 часов, который с легкостью потянет работу в Photoshop, Lightroom, видеомонтаже, программировании, дизайне.
Поверьте, вам будет сложно найти настолько же мощную и легкую машину за 70 тысяч рублей. А если прибавить сюда Retina-дисплей, стеклянный трекпад и эстетически приятный дизайн, то сложность поиска альтернативы с Intel или AMD моментально улетает в стратосферу.
То же касается более новых и производительных Mac и MacBook. Любой из них при очень конкурентном ценнике обеспечит вас запасом мощности на годы вперед, причём за это время с лихвой отработает свои деньги.
А еще Mac с чипами Apple Silicon очень ценятся на «вторичке» и медленно падают в цене. В отличие от тех же MacBook на Intel 2017-2019 годов, которые уже отдают за 30-40% от их розничной цены.
4. ПерспективыВ тот самый день, когда был представлен Silicon M1, Apple ясно дала понять — в ближайшее время она полностью откажется от сторонних процессоров в своих Mac. На текущий момент почти весь модельный ряд «яблочных» компьютеров уже переведен на разные поколения SoC Apple Silicon, и исключение составляет лишь Mac Pro 2019.
Нетрудно догадаться, что теперь всё программное обеспечение инженеры Apple разрабатывают и адаптируют в первую очередь для собственных чипов. Конечно, компания выполнит свои обязательства по минимальной поддержке уже проданных Mac на Intel, но ничего кардинально нового и интересного эти устройства уже не получат.
Apple выбрала направление развития Mac — собственные чипы и идеально заточенная под них macOS. Компьютеры на Intel просто доживут свой век и уйдут на покой, по пути растеряв былую ликвидность, ведь только ленивый не смотрел обзоры Silicon Mac и не слышал, что «это будущее», из каждого утюга.
5. Отличный первый Mac
А что, если вы еще никогда не пользовались Mac и macOS? В таком случае MacBook Air или Mac mini — это идеальные компьютеры «на пробу». Они стоят от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от модели и конфигурации, при этом предоставят вам все самые новые фишки и технологии и не заставят страдать от «бюджетности» или тормозов системы.
MacBook Air M1 или M2 будет отличным подарком школьнику или пожилым родителям, а Mac mini — прекрасной домашней станцией для гостиной. Интерфейс в них работает очень шустро и приятно, macOS довольно проста в освоении и не требует тонкой настройки в терминале или реестре, а обновления будут приходить на них еще минимум 5-7 лет.
Кстати, еще одно преимущество MacBook Air с M1/M2 — герметичность корпуса. В этих ультрабуках нет вентиляторов охлаждения, поэтому для них не нужны отверстия в корпусе. Как следствие — отсутствие необходимости носить ноутбук на чистку и удалять пылевого монстра из недр корпуса. А еще с ним можно работать на коленях или кровати: ни одна пылинка не попадет внутрь.
Если же вы хардкорный профессионал и не терпите полумеров, то можете смело переходить с тяжелого и шумного Windows-ноутбука на MacBook Pro 16 2023 с чипом Silicon M2 Pro или M2 Max — судя по обзорам этого ноутбука, редкий владелец сможет нагрузить его «под завязку».
Модельный ряд компьютеров Mac с SoC Apple Silicon нельзя назвать сложным и запутанным, но свои особенности в нём, конечно, имеются. Вот все модели, доступные для покупки на текущий момент:
- MacBook Air M1
- MacBook Pro 13 M1
- MacBook Air M2
- MacBook Pro 13 M2
- MacBook Pro 14 / 16’’ (2021) M1 Pro / M1 Max
- MacBook Pro 14 / 16’’ (2023) M2 Pro / M2 Max
- Mac Studio M1 Max / M1 Ultra
- Mac mini M1 / M2 / M2 Pro
- iMac 24 M1.
В заключение хотелось бы сказать пару слов о самой переоцененной в ожиданиях фишке Apple Silicon M — это установка iOS-приложений. Несмотря на то, что теоретическая возможность скачать их из App Store на Mac действительно есть, по факту большинство самых интересных и желанных утилит скрыли из магазина их разработчики. А установку из IPA-пакетов Apple еще раньше прикрыла сама. Впрочем, об этом мы скоро поговорим отдельно.