5 причин взять и перейти на Apple Silicon Mac. Пора избавляться от старья на Intel





В 2020 году компания Apple буквально совершила революцию в мире портативных компьютеров. В тот день Тим Кук с гордостью представил собственный процессор Apple Silicon M1 и первый компьютер под его управлением — MacBook Air.



Чипы Apple Silicon разработаны и изготавливаются на ARM-архитектуре, которая сама по себе имеет ряд преимуществ перед x86, а вкупе с кропотливой работой инженеров Apple и адаптацией чипа под конкретные продукты и их ПО релиз смело можно назвать самым интересным за прошедшие 10-12 лет.



С выхода самого первого SoC Silicon M1 прошло почти три года. Такой временной промежуток и несколько новых поколений «яблочных» чипов позволяют сделать определенные выводы об успехах Apple. В этой статье мы собрали пять причин навсегда отказаться от Intel и AMD и перейти на Apple Silicon Mac.





1. Автономность

2. Производительность

3. Выгода

4. Перспективы

5. Отличный первый Mac