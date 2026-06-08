5 принципов системы встреч, чтобы команда не разбежалась

Принцип 1. Стандарт встречи — 20 минут вместо 60

Принцип 2. Перед встречей — вопрос «можно в чате?»

Это решается в трёх сообщениях?

Решают двое, а зову десятерых?

Встреча стоит, потому что «так всегда»?

Принцип 3. Узкий круг решает — остальные смотрят запись

Принцип 4. Автопротокол после каждой встречи

принцип 3 не работает — те, кто не пришёл, не получают саммари и приходят на следующую встречу;

принцип 2 не работает — вопросы возвращаются в созвоны, потому что «нигде не зафиксировано»;

принцип 1 не работает — встречи удлиняются за счёт «давайте резюмируем».

Принцип 5. Один ритуал в неделю — не для работы

Как они работают вместе

Что в итоге

Откройте календарь любого руководителя в ИТ-компании. С девяти до шести — сплошные цветные блоки. Между ними щели по 15 минут, в которые невозможно сделать ничего серьёзного. Atlassian в 2024 году посчитал: средний сотрудник тратит 31 час в месяц на встречи, которые ни к чему не приводят. Microsoft добавляет: встречи подряд без перерыва увеличивают риск выгорания в 2,6 раза.Что делают компании? Объявляют «пятницу без созвонов». Запрещают встречи дольше 30 минут. Через две недели всё возвращается обратно.Это не работает по одной причине: это разрозненные приёмы без системного подхода. Мы делимся пятью принципами, которые вместе дают улучшение культуры и продуктивности встреч. Уберите один — конструкция деградирует. Внедрите все пять — календарь освободится без приказов и моратория.В календаре по умолчанию — встреча на час. Не потому что задаче нужен час, а потому что так настроены большинство календарей. Поменяйте значение по умолчанию на 20 минут.Кажется ерундой, но это далеко не ерунда. Из «часовой» встречи реальной работы 20 минут: 15 уходит на ввод в контекст, 10 на координацию, 15 на «кто запишет, скиньте файлы». 20 минут — это фильтр: если не укладываетесь, значит к встрече плохо подготовились или зовёте лишних.Этот принцип — фундамент. Без него остальные не работают: «короткая встреча» в голове остаётся синонимом часа, и все приёмы разбиваются об инерцию.Это даже не правило. Это привычка — три секунды перед тем, как нажать «Создать встречу».Atlassian пишет: 55% сотрудников признают, что обсуждаемый вопрос можно было решить сообщением. То есть половина встреч в вашем календаре — это переписка, которую кто-то решил провести голосом.Тест из трёх вопросов:Хотя бы один раз «да» — лучше не созваниваться.Связь с первым принципом: стандарт 20 минут заставляет задумываться о ценности встречи. А вопрос «можно в чате?» отсекает встречи ещё до их создания. Один режет длительность, второй — количество.На встречу из 15 человек двенадцать сидят молча. Их позвали «чтобы были в курсе». Решение принимают двое-трое.Правило: на встрече только те, у кого есть роль — модератор, ответственный за решение, эксперт, протоколист. Если человек не делает ничего из этого, он получает запись и итог. И не за час «послушать», а за 5 минут на чтение саммари.Цифра, чтобы оценить эффект: при ставке 3500 руб./час (зарплата, налоги и другие расходы) встреча на 8 человек обходится в 28 000 рублей, на 15 — больше 50 000. Каждый «на всякий случай» — это деньги, которые нигде в бюджете не выделяются. Всё это время можно потратить с пользой.Принцип 2 убирает ненужные встречи, принцип 3 — ненужных людей на нужных встречах. Без записи и автопротокола этот принцип не работает — люди приходят из страха выпасть из контекста. И тут вступает следующий.77% совещаний приводят к одному результату — к следующему совещанию (Atlassian). Причина простая: никто не записал итоги. Через два дня собираются снова с вопросом «а что мы тогда решили?».Что нужно: автоматическая расшифровка речи в текст, саммари с решениями, задачами, дедлайнами и ответственными — всё уходит в чат проекта в течение 5 минут после звонка. Без «когда руки дойдут».Это финальная скрепа системы. Без автопротокола:Один автопротокол держит всю конструкцию.И вот контринтуитивный пятый. Все четыре принципа выше — про то, как меньше встречаться. Пятый — про то, как иногда встречаться без повода.Команда не формируется на рабочих встречах. Команда формируется в разговорах у кофемашины, в курилке, по дороге до метро. Когда компания уходит на удалёнку, рабочие процессы переносятся в онлайн один к одному. Неформальный слой просто исчезает — его никто не проектировал, в офисе он работал бесплатно.Что делать: один регулярный ритуал в неделю — не для задач. Самое простое — канал в мессенджере, где обсуждают что угодно, кроме работы. Фото завтрака, мемы, ссылка на статью. Или «случайный кофе» — раз в неделю бот объединяет двух коллег в пару на 15 минут разговора без повестки.Зачем это в системе про сокращение встреч? Потому что без неформального слоя сотрудник на удалёнке ощущает себя «на периферии». eNPS удалённых в среднем на 15 пунктов ниже, чем у офисных. И когда лучшие уходят, причина в exit-интервью — не «мало платили», а «чувствовал себя на периферии».Связь с остальными: четыре принципа выше освобождают время. Пятый возвращает в это время человеческое общение — то, ради чего, собственно, всё и затевалось.Уберите стандарт 20 минут — всё уплывает обратно в часовой формат. Уберите вопрос «можно в чате?» — встречи плодятся быстрее, чем сокращаются. Уберите фильтр участников — на «короткую» встречу опять приходит 15 человек, и она растягивается. Уберите автопротокол — встречи начнут порождать встречи. Уберите неформальный ритуал — команда тихо разбежится, потому что работать «эффективно» с людьми, которых ты не знаешь, недолго захочется.Каждый принцип закрывает то, что ломают остальные четыре в его отсутствие. Это пять опор: уберёте одну — просядет вся конструкция.Календарь руководителя — не результат злого умысла. Это результат отсутствия системы. Стандарт 60 минут, привычка ставить созвон вместо сообщения, страх упустить контекст у участников, отсутствие протоколов и потеря неформального общения — пять разных проблем. Решать их по одной бесполезно, они компенсируют друг друга.Внедрить пять принципов разом — не утопия. Поменять стандарт в календаре, добавить три вопроса перед встречей, ввести правило ролей, поставить инструмент автопротокола, создать один кофе-канал. Неделя на запуск, месяц на привычку.В DION все пять принципов встроены в платформу: стандарт 20 минут создаётся элементарно, автоматическая расшифровка встречи и автопротокол, видеохостинг для записей, чаты с тредами для замены созвонов, каналы для неформального общения. Не «ещё один сервис для звонков», а среда, в которой работа и человеческое общение — части общей коммуникационной среды.Начните с одного: поменяйте стандарт встречи на 20 минут. Это займёт 30 секунд. Дальше система начнёт собираться сама.

Если хотите посмотреть, как все пять принципов уложены в одну платформу — попробуйте DION на diongo.ru/longmeetings. Тестовый доступ — месяц без оплаты, посчитать стоимость своих совещаний — diongo.ru/losscalculation.



Роман Чередников, директор портфеля проектов DION

DION – российский сервис для корпоративных коммуникаций от ИТ-холдинга Т1







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