5 проблем в Windows 11, которые жутко бесят. Хоть переходи на Mac!





Windows — самая популярная операционная система для компьютеров, но в ней множество бесячих болячек. Это либо балласт, накопившийся за десятилетия, либо новые фичи, которые слишком глючные, сырые или ненужные. Смириться к этим проблемам можно только, если принимать Windows такой, какая она есть, но иногда они выходят на первый план, и тогда пользоваться компьютером становится, мягко говоря, неприятно. Что больше всего бесит в Windows? Windows — самая популярная операционная система для компьютеров, но в ней множество бесячих болячек. Это либо балласт, накопившийся за десятилетия, либо новые фичи, которые слишком глючные, сырые или ненужные. Смириться к этим проблемам можно только, если принимать Windows такой, какая она есть, но иногда они выходят на первый план, и тогда пользоваться компьютером становится, мягко говоря, неприятно. Что больше всего бесит в Windows? Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В Windows годами почти ничего не меняется, но обновления приходят регулярно и зачастую требуют перезагрузки компьютера. И тут ты понимаешь, что ты не хозяин своему компьютеру — ОС может принудительно скачать апдейт, поставить его и перезагрузить компьютер, не спрашивая разрешения. Нет, она не прерывает работу и не закрывает запущенные программы, а откладывает перезапуск до периода неактивности. Но если вы оставите компьютер включенным на ночь (например, поставив на скачивание фильмы), есть вероятность, что поутру вас ждёт устройство, которое перезагрузилось и показывает стартовый экран — несколько часов оно работало в холостую, и теперь нужно снова качать те файлы, которые вроде бы уже должны были скачаться.Microsoft плохо тестирует свои обновления, и чем крупнее апдейт, тем выше вероятность, что из-за него в компьютере что-то сломается. Это особенно актуально для тех случаев, когда в компьютере установлены не особо свежие компоненты — их драйверы могут оказаться несовместимы с операционной системой после обновления, а на выпуск новых драйверов вряд ли стоит надеяться. Периодически Microsoft отзывает обновления Windows, справляет их и выпускает заново, так что опытные пользователи не спешат ставить их сразу после выпуска, а выжидают несколько дней или недель.В Windows 11 сохранилось множество компонентов со времён древних версий (в том числе Windows 95). Это настройки, менюшки, элементы интерфейса и пр. Доходит до абсурда, когда одни и те же настройки продублированы в «Параметрах» и многочисленных утилитах, доставшихся новой ОС по наследству. Но хуже всего то, что современная интерпретация настроек оказывается более запутанной и не такой продвинутой, как раньше. Когда Microsoft избавляется от устаревших утилит или сохраняет их, но прячет подальше, возникает парадоксальная ситуация: пользователю приходится тратить время на их поиски. Единых настроек в Windows 11 как не было, так и нет, в «Параметрах» можно найти лишь небольшую часть, рассчитанную по большей части на изменение интерфейса, а если требуется что-то более серьёзное, приходится прибегать к инструкциям из интернета. Невозможно сохранить все часто используемые настройки в одном месте, поскольку они находятся в разных системных утилитах, а создание иконок для запуска этих утилит засоряет и без того не особо гармоничный интерфейс.Компьютер приходится периодически перезагружать, и это жутко бесит. Сразу после старта всё работает замечательно, но спустя какое-то время баги дают о себе знать. То исчезает звук, то начинает тормозить графика, то перестают запускаться программы, то пропадают какие-то элементы интерфейса, то невозможно выгрузить из памяти что-то зависшее. Чем дольше работаешь с компьютером без перезагрузки, тем больше проблем возникает. Можно предположить, что какой-то софт начинает конфликтовать друг с другом, и операционная система замусоривается со временем, но очистка памяти и реестра от лишних данных не помогают.Меню «Пуск» это адовый ад, для чего оно — не знают даже в Microsoft. В старых версиях Windows там было проще найти настройки и программы, с выпуском Windows 8 оно превратилось в интерактивную среду с живыми плитками, но пользователям такое не зашло, и теперь там творится неразбериха. Иконки программ и без того можно закреплять на рабочем столе или на панели задач, но они дублируются в «Пуске» по третьему кругу, а основное место отдано рекламе и рекомендациям (а если их отключить, большая часть меню становится пустой).Странно, но в Windows невозможно штатными средствам настроить передачу звука через Bluetooth с использованием наиболее продвинутых к настоящему моменту кодеков LDAC и LHDC, хотя даже Android на такое способен. Более того, невозможно выбрать или хотя бы посмотреть, какой кодек используется для передачи звука по Bluetooth. Сторонний софт, который позволяет это делать, кривой и платный. То же качается поддержки Dolby Vision. Во многих смартфонах она есть по умолчанию, а в Windows возможна только через костыли — покупка, установка и настройка нескольких сторонних программ. Не могу поверить, что у Microsoft не хватает ресурсов на реализацию LDAC, LHDC и Dolby Vision в операционной системе, которой пользуются миллиарды людей.