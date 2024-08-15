5 российских косплеерш, прославившихся на весь мир (материал 18+)

Артем
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Косплей — это искусство перевоплощения, которое захватывает умы и сердца людей по всему миру. Россия может похвастаться множеством талантливых косплеерш, которые завоевали признание на международной арене. Хотите познакомиться с ними и вдохновиться их работами? Приезжайте на Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет 14–15 сентября на московской площадке Main Stage. Там вы сможете встретиться с фанатами поп-культуры, насладиться яркими выступлениями и окунуться в мир косплея. Следите за обновлениями в официальном сообществе ВКонтакте. А пока представляем вам пятерых российских косплеерш, прославившихся на весь мир.

Ониксия Софиникум (Oniksiya Sofinikum)

Фото: VK
Ониксия Софиникум — выдающаяся российская косплеерша, чьи работы завоевали популярность во всем мире. Она известна своими оригинальными и детализированными косплеями персонажей из игр, аниме и фильмов, таких как The Witcher, Overwatch и League of Legends. Ониксия уделяет большое внимание каждой детали своих костюмов, что делает её образы уникальными и запоминающимися. 

Анна Молева (Ormeli)

Фото: VK
Анна Молева, известная под ником Ormeli, — одна из самых известных косплеерш России. Она получила мировое признание благодаря своему косплею Элизабет из BioShock Infinite, который был настолько успешным, что разработчики игры пригласили её стать официальным лицом персонажа. Анна также известна своими косплеями других персонажей из игр и фильмов, таких как Трисс Меригольд из The Witcher и Женщина-кошка из DC Comics. 

Аня Эрлстрейм (Anya iChios)

Фото: VK
Аня Эрлстрейм, также известная как iChios, — популярная российская косплеерша, известная своими яркими и запоминающимися образами. Она начала заниматься косплеем в 2012 году и с тех пор создала множество костюмов, включая персонажей из аниме, игр и комиксов. Аня активно делится своими работами в социальных сетях и участвует в международных косплей-мероприятиях, где часто занимает призовые места. 

Елена Самко (Elena Samko)

Фото: VK
Елена Самко — еще одна известная косплеерша из России, которая получила признание за свои реалистичные и пугающие образы. Она специализируется на косплеях персонажей из фильмов ужасов и фэнтези, таких как Silent Hill, Resident Evil и The Witcher. Елена известна своим мастерством в создании сложных и детализированных костюмов, а также способностью передавать атмосферу персонажей. 

Xenon

Фото: VK
Xenon — талантливая российская косплеершa, которая приедет на Фандом Фест! Она активна с 2017 года и за эти 7 лет она создала более 80 косплеев и проявила себя как вигмейкер, швея, дизайнер костюмов и мейкап артист. Она участвует в фестивалях как в России, так и за границей, включая Japan Weekend и ComicCon Astana. Её косплеи часто посвящены сильным женщинам, особенно антигероиням, с любимыми образами Арлекино из Genshin Impact и Максимы из Chainsawman. Наибольшую популярность ей принесла интерпретация Макимы, вдохновляющая многих поклонников косплея.

На Фандом Фесте ВКонтакте вы сможете не только познакомиться с косплеерами, но и увидеть их работы вживую, пообщаться с кумирами и насладиться атмосферой творчества и фантазии. Не пропустите это событие, которое пройдет 14–15 сентября на московской площадке Main Stage!
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Комментарии

+164
просто дед
Ну наконец то нормальные новости на портале 😂
Сегодня в 12:09
#
stuff
+15
stuff
А что тут 18+?
Сегодня в 12:18
#
Mers
+5253
Mers
Сисястая Финк где?😁
Сегодня в 13:00
#
+264
mr.panda
А где Лера Химера?
Сегодня в 13:28
#
+18
Помойка_детектед
Самая главная то где, которая октокуру или как там ее. Которая в порно перебралась
час назад в 15:23
#
+18
Помойка_детектед
Напоминаю для всех кто не в курсе: "iGuides.ru один из крупнейших русскоязычных медиа о гаджетах, технологиях и играх." Только сюда пора добавить такси хомяка и кино.
час назад в 15:28
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+468
den3221
Как по мне хорошая статья!)
57 минут назад
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tellurian
+1664
tellurian den3221
И мне понравилась!
26 минут назад
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