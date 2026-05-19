5 шагов для ночных фото на iPhone, при виде которых ваши друзья уронят челюсть

Олег


Современные смартфоны умеют фотографировать зачастую не хуже полноценных фотокамер. Достигается это в основном за счет программных алгоритмов съемки и обработки, а не крутой оптики, но результат от этого отнюдь не обесценивается. Многие визуально не отличат снимок на айфон от фотографии на навороченный Canon. 

Среди прочего, классные снимки на iPhone можно получить при съемке ночных панорам неба. Вот как сделать это максимально правильно: 

  • Возьмите штатив — можно недорогой или настольный
  • Установите iPhone на штатив и откройте штатную камеру 

  • Выберите «Ночной режим» 
  • Свайпом вверх откройте настройки камеры 
  • Выставьте выдержку на максимальное время (со штативом должно быть доступно до 30 секунд) 
  • Удерживайте палец на середине кадра и заблокируйте фокус

  • Выставьте таймер на 3 секунды, чтобы фото не смазалось в момент нажатия затвора 
  • Спустите экспозицию ниже среднего
  • Жмите на кнопку съемки и отойдите, чтобы не качнуть штатив. 

Спустя полминуты у вас получится шикарный светлый и детализированный снимок ночного неба, от которого будут в шоке все друзья и знакомые. 
