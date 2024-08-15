5 слов от мошенников, после которых нужно срочно вешать трубку

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Ничего хорошего вы не услышите.Чаще всего при созвоне с потенциальными жертвами мошенники используют определенные фразы в разговоре. Они нужны, чтобы войти в доверие к абоненту, а в крайних случаях запугать его. Зампред «Сбера» перечислил наиболее популярные варианты:Реже злоумышленники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор. Звонки в мессенджерах, как правило, сбивают с толку знакомой аватаркой, прикрываясь логотипом «Госуслуг», человеку обещают помочь с погашением долгов или кредитов. А фейковые сотрудники соцфонда предложат перераспределить пенсионные накопления старикам.