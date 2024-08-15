5 слов от мошенников, после которых нужно срочно вешать трубку

Артем
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Ничего хорошего вы не услышите.

Чаще всего при созвоне с потенциальными жертвами мошенники используют определенные фразы в разговоре. Они нужны, чтобы войти в доверие к абоненту, а в крайних случаях запугать его. Зампред «Сбера» перечислил наиболее популярные варианты:

  • ФСБ
  • МВД
  • Центральный банк
  • Безопасный счет
  • Сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС

Реже злоумышленники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор. Звонки в мессенджерах, как правило, сбивают с толку знакомой аватаркой, прикрываясь логотипом «Госуслуг», человеку обещают помочь с погашением долгов или кредитов. А фейковые сотрудники соцфонда предложат перераспределить пенсионные накопления старикам.

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Mers
+5253
Mers
«Фиксирую»
Сегодня в 13:01
#
tellurian
+1664
tellurian
Через мессенджеры ни одна нормальная компания или госконтора звонить не будет.
Сегодня в 13:20
#
Вася Вотафаков
+5947
Вася Вотафаков
На подобные звонки я обычно отвечаю парой слов, после которых собеседник сам вешает трубку 🤣
2 часа назад в 14:02
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