5 технологий с искусственным интеллектом для камеры HONOR Magic 7 Pro: чем удивит флагман

Мы ранее делились впечатлениями о возможностях фотосъемки в свежем Honor Magic 7 Pro. В этой заметке рассказываем, какие технологии получила камера и в чем их особенности.
AI HONOR IMAGE ENGINEТройная камера AI HONOR Falcon получила новые алгоритмы. Обработку на уровне сигнального процессора (ISP) дополняют три модели больших данных. Они работают на базе искусственного интеллекта прямо на устройстве, в гибридном формате и в облаке.
Capture Enhancement — локальная модель для скоростной съемки в движенииВ основе функции «Захват движения» лежит технология AI Motion Sensing и большая модель Capture Enhancement, которые позволяют распознавать и снимать лучшие моменты в зависимости от выражений лица, например, появления улыбки. Помимо этого, они используются для создания четких снимков в автоматическом режиме спорта или других активностей.
Portrait Enhancement — локальная и облачная модели для съемки портретовПользователям смартфонов HONOR Magiс 7 Pro стал доступен портретный режим съемки Harcourt на базе большой локальной модели Portrait Enhancement, дебютировавший в серии HONOR 200. Также в портретном режиме появилась новая функция «Улучшение портрета с AI» на базе большой облачной модели Portrait Enhancement, которая позволяет повышать четкость и резкость глаз, волос и других мелких деталей, в том числе и при недостаточном освещении.
В портретную модель также вошел новый режим сцена, алгоритмы которого обучены для работы на дистанции от объекта съемки и сложном концертном освещении.
Telephoto Enhancement — облачная модель для съемки с экстремальным приближениемДля съемки на зуме 30-100х стала доступна новая технология AI-суперзум, которая с помощью генеративных нейросетей на базе большой облачной модели Telephoto Enhancement распознает объекты, дорабатывает и существенно улучшает качество снимков природных и городских пейзажей. Конечно, таким кадрам далеко до оптического зума в плане качества. Однако для уровня мобильной фотографии четкость и детализация кадров впечатляет.
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AiMAGE — новый этап развития фирменных алгоритмов HONORНа выставке MWC 2025 в Барселоне бренд HONOR анонсировал новый комплекс алгоритмов AiMAGE на базе AI Kernel — это решение с моделями больших данных на устройстве и в облаке. Локальная модель использует 1,3 миллиарда параметров для повышения четкости изображений на 50%, а облачная модель с доступом к вычислительным ресурсам дата-центров использует 12,4 миллиарда параметров для улучшения качества снимков на телевик.
Важная составляющей AiMAGE — экосистема AI-инструментов, которые будут использоваться в Галерее на устройстве. Ставший привычным ластик дополнит инструмент для расширения изображений, которые дорисует существующие объекты и добавит новые, если по каким-то причинам пользователя не устраивает кадрирование и требуется расширить кадр.
Новый инструмент AI-апскейл для восстановления старых портретов, начиная с марта этого года будет добавлен в серию флагманов HONOR Magic 7.
Он уже доказал эффективность в формате профессионального использования. В честь 115-й годовщины первой игры на стадионе Олд Траффорд компания HONOR объявила о специальном проекте, посвященном восстановлению фотографий матчей на домашней арене команды Манчестер Юнайтед. С помощью этого инструмента и смартфона HONOR Magic 7 Pro удалось восстановить более 40 снимков из архива, обеспечив ретро-фотографиям высокое качество и современный вид.
В качестве итогаФлагманская серия HONOR Magic 7 Pro получила на старте ряд полезных инструментов на базе искусственного интеллекта, в числе которых функция HD Super Burst. Если еще не видели результаты ее работы, то рекомендуем заглянуть в наш обзор.
В ближайшее время флагманы HONOR расширят свой набор ИИ-функций. Мы с нетерпением ждем апдейта, чтобы самостоятельно все протестировать.