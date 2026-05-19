6 лучших альтернатив Apple AirTag в 2026 году

Олег


Смарт-метки как класс существуют довольно давно, однако лишь с релизом Apple AirTag они преобразились, стали эстетичными и по-настоящему полезными. «Яблочные» метки стоят недешево, но, к счастью, китайские бренды в 2026 году выпускают массу альтернатив намного дешевле и ничуть не хуже. Собрали 6 вариантов для разных целей. 

UGREEN SmartTag



Базовый утилитарный тег от бренда, который «собаку съел» на качественных аксессуарах для техники Apple. Пластиковый матовый корпус не собирает царапины и отпечатки, кнопка позволяет быстро сбросить настройки метки в случае необходимости, а встроенная петля — сразу подвесить ее на ключи без дополниетельных чехлов или веревочек. А еще модель продается в четырех цветах, каждый найдет себе по вкусу. По цене одного Apple AirTag можно купить комплект из 4 штук. Заявленная автономность — до 2 лет от комплектной батарейки. 

Xiaomi Tag Anti-Lost



Китайский конгломерат выпускает и такое. Стильная белая метка с серебристой окантовкой не будет выглядеть стыдно даже на дорогой вещи или кожаном рюкзаке. Аксессуар работает как с «Локатором» от Apple, так и с системой поиска Google Find Hub на Android — универсальность максимальная. Заявлена защита IP67 от воды и пыли, а батарейки должно хватить минимум на год. Идеальная покупка для фанатов экосистемы Xiaomi. 

HOCO E91 



Если вам нравится дизайн метки от Apple и не хочется ничего другого — это ваш выбор. Метка от HOCO полностью дублирует внешний вид AirTag, за исключением брендирования на блестящей стороне. С Android аксессуар не работает, зато для Apple «Локатора» заявлена официальная сертификация. Функциональность вся в наличии: отслеживание вещи на карте, поиск в сети устройств Apple, а также по звуку. Плоской батарейки CR2032 также должно хватить на год и более. 

RSH Pet Locator



Очень дешевая метка от ноунейм-производителя, тем не менее отзывы у нее хорошие. А еще аксессуар доступен в нескольких ярких цветах и работает только с Android. Вендор предлагает использовать эту модель для домашних животных, которые выходят на улицу — можно повесить метку на ошейник, чтобы в любой момент найти «потеряшку». Только закрепляйте аксессуар получше, чтобы питомец его не оторвал и не проглотил. 

HOCO E92 / E97A



Смарт-тег от HOCO в виде банковской карточки специально для кошелька или бумажника. Его габариты полностью совпадают с кредиткой, разве что толщина примерно в 1,5 раза больше. Похожих меток в Китае много, однако эта модель отличается наличием беспроводной зарядки — внутри не батарейка, а полноценный литиевый аккумулятор емкостью 110 мАч, который работает около 3 месяцев от одного заряда. Также метка имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Для iOS стоит брать E92, а для Android — E97A

WanwayTech Auto



Это не просто метка, а полноценный мобильный комплекс для отслеживания своего автомобиля. Модуль устанавливается в салоне в скрытом месте. Он имеет встроенный аккумулятор на 7500 мАч, а также GPS-приемник и слот для SIM-карты. Управляется устройство через собственное мобильное приложение бренда: там владелец машины сможет увидеть ее местоположение на карте, схему его передвижений в реальном времени, а также включить и выключить метку. 


Перед покупкой на AliExpress обязательно проверяйте наличие купонов продавца, так как они значительно увеличивают выгоду. Также внимательно читайте описания товаров, чтобы заранее понимать спецификации и и особенности их работы и использования. 
