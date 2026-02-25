6 лучших девайсов для ухода за собой в 2026 году

Фото: AliExpress
Электроника — это не только моноблок с сенсорным дисплеем, сегодня существуют девайсы для самых разных целей. Например, для ухода за собой: чистки кожи и полости рта, стрижки, бритья, массажа и так далее. Собрали ниже шесть таких устройств, которые достойны вашего внимания.
Содержание:
Ирригатор Xiaomi Mijia 2
Фото: AliExpress
Устройства Xiaomi отличаются минималистичным дизайном и понятным качеством. Суть работы ирригатора: девайс подает жидкость с пузырьками воздуха, которые под давлением очищают межзубное пространство. Данная модель имеет емкость для 200 мл жидкости, две насадки и три режима интенсивности для разных типов очищения, а также удобную зарядку Type-С. Одного заряда хватит на месяц с лишним.
Электрическая зубная щетка Mijia T300
Фото: AliExpress
Достаточно мощная и при этом недорогая модель с тремя насадками в комплекте. Щетка делает до 31000 колебаний в минуту, что позволяет очищать даже застарелый налет и полировать зубы. Она умеет работать по таймеру в 2 минуты (по 30 секунд на четыре зоны) и предлагает два режима интенсивности. Если вас двое, можно купить одну щетку и насадки с щетиной разных цветов — экономно и удобно. Одного заряда от Type-С кабеля хватит на несколько недель работы. Ранее мы рассказывали о других моделях.
Массажер для лица Hailicare
Фото: AliExpress
Микротоковый массажер, в отличие от перкусионных типов, не травмирует мягкие ткани, при этом эффективно стимулирует кровоток и расслабляет мышцы. После напряженного дня или при болях в голове и мышцах это отличное подспорье. На корпусе есть LED-дисплей для контроля уровня заряда и режима работы, которых тут много — 12 типов пульсации и 9 уровней интенсивности. Зарядка по USB-C.
Триммер для ногтей AFDEAL
Фото: AliExpress
Гениальный гаджет, который невозможно оценить по достоинству, пока сам не попробуешь. Вращающиеся лезвия аккуратно снимают лишнюю часть ногтя, при этом палец защищен от повреждений. После пары сеансов понимаешь, как правильно стричь, и вся процедура занимает 2-3 минуты — получается гораздо проще и аккуратнее, чем книпсеры. Модель также имеет полировочный круг, которым можно удалить затвердевшие участки кожи или подточить ноготь. Одного заряда хватит на несколько применений.
Триммер для волос VGR V-932
Фото: AliExpress
Суперкомпактное устройство не займет много места ни в ванной, ни в рюкзаке. Оно позволяет почти «в ноль» убирать волосы, корректировать баканбарды, а также длину бороды при наличии нужных насадок. В комплекте есть три насадки от 1 до 3 мм, но для бороды можно докупить дополнительные, более длинные, вплоть до 24 мм. Заряжается по USB-C, работает несколько недель.
Бритва Mijia S500
Фото: AliExpress
Тройная головка хорошо прилегает к изгибам лица и шеи, и эффективно удаляет волосы. Лезвия стальные, и при необходимости меняются на новые в сборе. Бритвы такого типа рекомендуется использовать на сухую кожу. На корпусе есть индикация работы и режимов, а также LED-дисплей для отображения заряда. Само собой, бритва защищена от влаги, а порт Type-С прикрыт заглушкой.